Milei derrumba el presupuesto

La reciente elección legislativa del 26 de octubre ha transformado considerablemente el panorama político en Argentina, otorgando a La Libertad Avanza una mayor representación en el Congreso.

En las elecciones legislativas, La Libertad Avanza (LLA) consolidó su posición al obtener el 40.79% de los votos nacionales. Antes de la votación, la fuerza contaba con 38 diputados, pero la insatisfacción de 9 de ellos llevó a la creación de nuevos bloques. Tras los comicios, LLA fue capaz de sumar 64 bancas, totalizando así 93 diputados en la Cámara, un logro destacado con más de 9 millones de votos a su favor.

El Cambio en la Cámara Baja

Con la renovación de 127 bancas en la Cámara de Diputados, LLA se ha convertido en un jugador clave, logrando un incremento notable en su representación legislativa.

El Impulso en la Cámara Alta

En cuanto a la Cámara de Senadores, LLA comenzó con 7 senadores y, tras las elecciones, sumó 13 nuevas bancas, alcanzando un total de 20 senadores, respaldados por más de 2 millones de votos.

Un Congreso en Transición

Las sesiones ordinarias del Congreso Nacional finalizarán el próximo 30 de noviembre, lo que ha llevado al gobierno de Javier Milei a decidir que la actividad legislativa se mantenga en un estado casi inactivo hasta la asunción de los nuevos representantes el 10 de diciembre. Esta estrategia busca maximizar el fuerte aumento de representación de LLA en ambas cámaras.

Las Implicancias del Presupuesto 2026

A menos de una semana del cierre de las sesiones ordinarias, el nuevo presupuesto nacional para 2026 está en el centro del debate. Si no se aprueba antes del 30 de noviembre, el esquema actual, heredado del gobierno de Fernández, permanecerá en vigor por tercer año consecutivo.

Este riesgo se acentúa considerando que la inflación alcanzó cifras alarmantes en años recientes: 117.8% en 2024 y 24.8% en 2025, lo que lleva a una acumulación total del 142.6% de inflación.

Además, durante su gestión, Milei ha vetado leyes críticas que abordan la emergencia en pediatría, discapacidad y educación pública, dejando así importantes necesidades sin atender.

El Auge de la Primera Minoría

Obtener la primera minoría en el Congreso es crucial. No solo otorga influencia en la composición de comisiones, sino que permite tener un control significativo sobre los tratamientos de proyectos de ley, afectando asuntos fundamentales como el presupuesto y los servicios públicos.

Ante este nuevo escenario, LLA no perderá oportunidades para continuar expandiendo su influencia, buscando atraer legisladores del PRO y sumar aliados de otros partidos.