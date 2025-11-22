Milei genera un clima de odio que amenaza la democracia en Argentina, advierte Daniel Matamala

El reconocido periodista chileno presenta su nuevo libro, Cómo destruir una democracia, en Buenos Aires, explorando la realidad detrás de los líderes autoritarios del continente.

Daniel Matamala, destacado periodista chileno, ha dedicado más de 20 años a cubrir la vida pública en América Latina. Como conductor en Chilevisión y columnista en La Tercera, él profundiza en temas de poder, desigualdad y comunicación política. Durante su reciente visita a Buenos Aires para promocionar su libro Cómo destruir una democracia (Editorial Planeta), Matamala compartió su visión sobre la creciente amenaza autoritaria en la región.

Un Enfoque en el Terreno

En un encuentro en un hotel del microcentro porteño, Matamala explicó la esencia de su libro: “Este proyecto busca que el lector comprenda la vida de quienes atraviesan estos procesos políticos. Solo así, podremos entender por qué suceden las cosas”. Su obra se sumerge en los contextos de México, Argentina, Estados Unidos, El Salvador y Venezuela, donde narra las vivencias de personas que se convierten en las protagonistas de estas historias.

El Viaje hacia la Comprensión

El autor destaca la importancia de conectar con las experiencias de quienes son afectados por estos regímenes. “Quiero que el lector sienta la urgencia de una protesta en Caracas o la vida en una villa en San Salvador”, explica. En el libro, Matamala investiga el fenómeno de líderes como Andrés Manuel López Obrador, Javier Milei, Donald Trump, Nayib Bukele y Nicolás Maduro, todos ellos caracterizados por un discurso que divide y busca concentrar el poder.

Señales de Advertencia y Proceso Gradual

Matamala advierte que las nuevas olas autoritarias no surgen repentinamente. En lugar de eso, estos procesos se desarrollan a través de una serie de pasos discretos que pueden llevar a la erosión de las democracias. “La deshumanización del adversario, donde ya no existen opositores, sino enemigos, es una de las primeras señales del riesgo”, señala.

El Peligro del Discurso

El discurso radicalizado puede justificar restricciones de derechos y una gobernanza por decreto. “Una vez que un líder presenta a la oposición como una amenaza, se abre la puerta a violaciones graves de derechos”, indica Matamala, quien enfatiza que este proceso es sutil y acumulativo.

La Alerta sobre Javier Milei

En la actualidad, Matamala ubica a Javier Milei en una posición incierta. A pesar de que Argentina continúa siendo una democracia, el autor argumenta que el discurso divisivo y la promoción del odio pueden llevar a situaciones complicadas. “El contexto social actual, marcado por la inflación y la desesperación, crea un ambiente propicio para estos liderazgos”, afirma.

El Efecto Bukele

Uno de los capítulos más impactantes del libro trata sobre Nayib Bukele, quien utiliza hábilmente los medios de comunicación para crear una imagen controlada que oculta la dura realidad. Matamala explica que Bukele representa un autoritarismo moderno, caracterizado por su popularidad y habilidad para comunicar.

Un Llamado a la Acción

Matamala plantea una pregunta crucial: ¿cómo podemos prevenir la degradación de nuestras democracias? En un análisis profundo, sugiere que ninguna sociedad es inmune al autoritarismo, pero también resalta ejemplos de resistencia en otros países. A través de su libro, el autor ofrece una mirada esperanzadora que invita a la reflexión y a la acción en un continente aún a tiempo de reaccionar.