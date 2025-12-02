Milei presentará los seis F-16 adquiridos para modernizar la Fuerza Aérea

El presidente Javier Milei se prepara para un momento histórico este domingo, al presentar los seis aviones de combate F-16 A/B Fighting Falcon que llegarán al país desde Dinamarca. Este evento, que tendrá lugar en el Área Material Río Cuarto, representa un avance significativo en el fortalecimiento de la Fuerza Aérea Argentina.

Los F-16 representan un regreso fundamental de las capacidades de defensa aérea que Argentina había perdido en años recientes. Este acuerdo estratégico es parte de un renovado compromiso del gobierno para modernizar su equipamiento militar.

Un Cambio en la Doctrina Militar

La llegada de estos cazas simboliza un cambio en la doctrina militar del país. Con la incorporación de los F-16, Argentina podrá retomar su capacidad de interceptación supersónica, que había quedado obsoleta tras la baja de los Mirage en 2015. Esta compra se enmarca dentro de una visión más amplia de modernización y cooperación con Estados Unidos y sus aliados en la OTAN.

Javier Milei, quien participó virtualmente de la firma del acuerdo en Copenhague, reafirma así el compromiso de su administración para reforzar la defensa nacional. El acuerdo fue formalizado por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien viajó a Dinamarca para sellar la operación.

Simulación Táctica para el F-16

Características de los Nuevos Cazas

Los nuevos F-16 son aeronaves de cuarta generación, modernizadas al estándar “Tape 6.5”, lo que las coloca al nivel de los cazas utilizados por diversas fuerzas aéreas de la OTAN en Europa. Con un radar capaz de rastrear múltiples objetivos hasta a más de 100 kilómetros de distancia, estos aviones fortalecerán de manera significativa la capacidad de defensa aérea de Argentina.

La operación total incluye la adquisición de 24 aviones operativos, además de una unidad destinada a repuestos y entrenamiento en tierra, con un valor total estimado en 340 millones de dólares. Además, el paquete de armamento con el que llegarán los F-16 está valorado en otros 310 millones de dólares, según fuentes oficiales.

A través de esta presentación, el Gobierno argentino busca destacar un avance significativo en la recuperación de su poder aéreo y en la consolidación de relaciones estratégicas con Estados Unidos. El acto del domingo servirá como una declaración clara sobre el rumbo que la administración de Milei desea imprimir en la defensa nacional.