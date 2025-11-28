“Milei reafirma apoyo a Estudiantes y lanza nuevas críticas a ‘Chiqui’ Tapia”

En un giro inesperado de los acontecimientos, el presidente Javier Milei respalda a Estudiantes de La Plata en medio de la controversia con la AFA, elevando la tensión política y deportiva en el país.

El conflicto entre el Gobierno argentino y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha tomado un nuevo rumbo. Javier Milei, presidente de la Nación, se manifestó en apoyo al club Estudiantes de La Plata, desafiando directamente a Claudio «Chiqui» Tapia, líder de la AFA.

Este jueves por la noche, Milei compartió en su cuenta de X una imagen emblemática de Carlos Salvador Bilardo y Osvaldo Zubeldía, dos figuras legendarias del club, dejando claro su respaldo a Estudiantes. Sin necesidad de palabras, el mandatario se posicionó tras las críticas a la reciente sanción impostada por la AFA al equipo platense.

Javier Milei demuestra su apoyo a Estudiantes y cuestiona a Chiqui Tapia.

Las Sanciones de la AFA a Estudiantes

La AFA sancionó al club platense tras un incidente donde el plantel dio la espalda a Rosario Central, en un acto protocolar considerado un «homenaje». Según el tribunal disciplinario, esa actitud fue vista como una falta de respeto. La sanción incluyó seis meses de suspensión para Juan Sebastián Verón, presidente del club, y dos fechas de suspensión para el equipo.

Respuesta de Estudiantes y El Contexto Político

Frente a esta situación, Estudiantes argumentó que no existía ninguna norma que prohibiera realizar el pasillo de esta manera. La discusión se amplía, pues no solo afecta la esfera deportiva, sino que también plantea un cuestionamiento sobre el futuro del fútbol argentino en términos de su organización y administración.

Las Verdaderas Raíces del Conflicto

Este enfrentamiento comenzó cuando se adjudicó a Rosario Central el título de «Campeón Anual», una designación que no estaba contemplada en el reglamento. Estudiantes impugnó esta decisión, alegando que nunca se formalizó una votación sobre el tema en el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional. La decisión provocó un clima de descontento que llevó a la AFA a requerir el tradicional saludo al campeón, a lo que el equipo respondido con el gesto de desdén.

Un Debate Más Allá del Fútbol

El conflicto revela una lucha más amplia sobre la posible transformación de los clubes en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). En este marco, Milei ha expresado su apoyo a Estudiantes al compartir críticas hacia la AFA y unirse a la postura de aquellos que se oponen a la gestión de Tapia.

Un Futuro Incerto para el Fútbol Argentino

La AFA enfrenta una presión creciente para modificar sus estructuras y permitir la inclusión de clubes que funcionen como SAD, lo que podría cambiar la esencia misma del deporte. Sin embargo, la oposición de figuras como Juan Román Riquelme plantea serios interrogantes sobre el modelo a seguir de ahora en adelante.