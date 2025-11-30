Milei se Dispara en Nueva Encuesta Electoral: Lidera con Números Impresionantes para 2027

Los Nuevos Números de Milei: ¿Hacia una Reelección Asegurada en 2027?

La consultora Isasi-Burdman vuelve a captar la atención con un sondeo que presenta cifras prometedoras para Javier Milei, sugiriendo una posible reelección arrasadora en 2027.

La consultora Isasi-Burdman, integrada por los analistas Julio Burdman y Viviana Isasi, ha revelado un nuevo informe titulado «Milei & El orden. Segunda temporada», basado en un relevamiento nacional realizado entre el 19 y el 27 de noviembre, que involucra a 1.136 casos. Este estudio marca un punto de inflexión tras la reciente victoria de Milei en las elecciones de octubre.

Un Panorama Favorable Tras la Victoria Electoral El informe destaca un optimismo renovado en torno al gobierno de Milei, reflejando un cambio significativo en las expectativas económicas del electorado. Este nuevo impulso parece respaldar la gestión oficialista, con datos que sugieren una mejora en la percepción pública.

¿Una Intención de Voto Abrumadora para 2027? De acuerdo con el pronóstico, Javier Milei podría alcanzar más del 50% de intención de voto, mientras sus competidores se quedarían por debajo del 20%. Este escenario genera interrogantes sobre la posibilidad de un “segundo tiempo” político para el líder libertario.

Opiniones Positivas sobre la Gestión del Presidente La encuesta también aborda la imagen del Presidente, donde un 53% de los encuestados tiene una percepción positiva de su gestión. Este número notable, acompañado de un apoyo creciente, añade un elemento favorable para el oficialismo.

Un Aumento en la Aprobación de Milei El apoyo hacia Milei ha ido en aumento, pasando de un 44% en septiembre a un significativo 53% en noviembre, indicando un crecimiento en la confianza del electorado en su administración.

Mirando Hacia el Futuro: Posible Reelección El sondeo plantea una pregunta crucial: si las elecciones de 2027 se realizaran hoy, un 52% de los votantes optaría por la reelección de Milei, en contraste con un 33% que se pronunciaría en contra. Este dato es crucial para entender el panorama electoral venidero.

Resultados Impactantes para las Otras Oposiciones Cuando se les pregunta por su opción de voto en 2027, Milei podría alcanzar un impresionante 54%, muy por delante de otros candidatos como Axel Kicillof, quien obtiene un 18%. Esta diferencia amplia podría ser un indicador de un reto complicado para los demás en el futuro cercano.