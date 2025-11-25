Milei se muestra con camiseta de club argentino en medio del conflicto con AFA

Un giro inesperado se suma a la controversia que envuelve a la Asociación del Fútbol Argentino: el presidente Javier Milei se pronuncia a favor de Estudiantes de La Plata tras el escándalo del «pasillo de espaldas».

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra en el centro de la polémica tras el acto de desacato realizado por los jugadores de Estudiantes de La Plata hacia Rosario Central. En este contexto, el presidente Javier Milei ha decidido intervenir, usando su plataforma en redes sociales para expresar su apoyo al equipo platense.

Milei Muestra Su Apoyo a Estudiantes en Medio del Escándalo

Desde su residencia oficial en la Quinta de Olivos, Milei compartió un mensaje en X (anteriormente Twitter) que incluía una imagen de la camiseta de Estudiantes junto a una escultura de un león, emblemática del club. “Honor a la Escuela de Don Osvaldo. Fin”, escribió, haciendo referencia a Osvaldo Zubeldía, un ícono en la historia del fútbol argentino.

Un Gesto en un Momento Crítico

Este mensaje no es meramente simbólico; ocurre en un momento crítico en el que la AFA está considerando sanciones para el club y sus jugadores por un aparente incumplimiento del protocolo de reconocimiento al campeón de la Liga 2025. Este título fue supuestamente obtenido por Central en condiciones controvertidas y ha alimentado un debate intenso en el ámbito deportivo.

Castrilli Alza Su Voz: «Dictadura en el Arbitraje Argentino»

En otro frente, el exárbitro Javier Castrilli ha criticado fuertemente la administración actual de la AFA, acusando un sistema de control basado en el miedo y la manipulación. “El arbitraje se ha convertido en una herramienta para construir poder; gobiernan como una dictadura”, afirmó Castrilli, argumentando que la situación en el fútbol argentino no es nueva, sino que ha sido gradual durante años.

Corruptela y Control en el Sistema

Castrilli también mencionó el uso de “dinero sucio” para influir en decisiones dentro del ámbito, especialmente en el fútbol del interior. “Hay quienes se benefician de este sistema, y la prensa ahora comienza a visibilizar esto con la llegada de clubes del interior a la Primera”, declaró, añadiendo que el entorno arbitral está muy lejos de ser confiable.

Con estas declaraciones, Castrilli subraya la grave crisis que enfrenta el arbitraje argentino, asegurando que incluso aquellos que buscan impartir una justicia justa están sometidos a presiones.