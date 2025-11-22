Militar aliado de Karina Milei liderará el Ministerio de Defensa

Un Hito Histórico: Carlos Presti, el Primer Militar en Ser Ministro de Defensa desde la Dictadura

La designación del teniente general Carlos Presti como nuevo Ministro de Defensa marca un precedente en la historia reciente de Argentina, siendo el primer militar en ocupar este puesto desde el fin de la última dictadura militar. Este nombramiento genera expectativas y debate en el ámbito político y militar.

Presti: Un Cambio Significativo en la Cúpula Militar

Carlos Presti, quien hasta ahora se desempeñaba como jefe del Ejército, fue elegido para el cargo por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Este nombramiento no solo representa un cambio en el liderazgo militar, sino que también subraya la importancia de los Granaderos, el cuerpo militar que realiza la custodia presidencial y que ha recibido especial atención por parte de la familia Milei.

Ambiente de Especulación y Divisiones Internas

A diferencia de otros nombramientos recentales, como el de Alejandra Monteoliva, que se vincula a Patricia Bullrich, el ascenso de Presti ha suscitado varias interrogantes. Luis Petri, quien ocupaba el anterior cargo, había expresado su deseo de que se mantuviera a su jefa de Gabinete, Luciana Carrasco, lo que añade otra capa de complejidad a la situación.

Preocupación entre las Fuerzas Armadas

Voces dentro de las Fuerzas Armadas han comenzado a expresar preocupación por el cambio en el mando, ya que la designación de Presti podría intensificar divisiones en un contexto ya complicado por problemas económicos internos y la crisis en la Obra Social IOSFA. Su falta de conexión con la política levanta dudas sobre su capacidad para liderar en este entorno delicado.

Presti: Un Militar Respetado por su Ética

Quienes conocen a Presti lo describen como una persona íntegra y altamente respetada en su ámbito. Aunque no posee un perfil político definido, se le reconoce como un “soldado” por encima de un político, lo que podría jugar a su favor en su nuevo rol. A diferencia de otros líderes militares que han ocupado el cargo, él sigue en actividad, lo que podría influir positivamente en su capacidad de respuesta ante los desafíos que enfrentará.

¿Renuncias en la Cúpula Militar?

La incertidumbre persiste respecto a si la actual cúpula de las Fuerzas Armadas presentará su renuncia de manera inmediata tras la asunción de Presti. Esta situación ha dejado en suspense a figuras como el jefe del Estado Mayor Conjunto, Xavier Isaac, así como a los líderes de la Fuerza Aérea y de la Armada.