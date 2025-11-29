Ministerio de Salud respalda las vacunas; solo dos provincias se niegan a firmar

El debate sobre la vacunación se reaviva luego de una controvertida exposición en el Congreso. El Ministerio de Salud copia la voz oficial, reafirmando el compromiso con el calendario nacional de vacunación.

La Declaración del Ministerio de Salud

En respuesta a la inusual presentación a favor del movimiento antivacunas, el Ministerio de Salud, dirigido por Mario Lugones, emitió un comunicado enfatizando que «las vacunas son seguras y esenciales para salvar vidas». Este pronunciamiento fue respaldado por funcionarios de salud de diversas provincias, excepto Buenos Aires y Formosa.

Un Llamado a la Responsabilidad y la Evidencia

El documento destaca que «Las vacunas del Calendario Nacional son herramientas fundamentales de salud, respaldadas por décadas de uso seguro y evidencia científica». Subrayan que la vacunación no solo evita enfermedades, sino que ha salvado millones de vidas a lo largo de la historia.

Reacción de Nicolás Kreplak

Nicolás Kreplak, Ministro de Salud de Buenos Aires, se pronunció creando un llamado a mayor cooperación y compromiso. Criticó que no se les haya consultado antes del lanzamiento del comunicado, resaltando que apoyarían la iniciativa pero condenando la autorización de actos antivacunas en el Congreso.

El Contexto de la Exposición Antivacunas

La presentación en Congreso fue impulsada por la diputada del PRO, Marilú Quiroz, e incluyó a profesionales de la salud con posturas antivacunas, generando gran controversia. Expertos critican el evento por ser considerado como una plataforma de desinformación sanitaria.

Los Efectos de la Desinformación

Desde el Ministerio de Salud bonaerense se expresaron preocupaciones sobre las consecuencias de permitir actividades antivacunas durante un contexto donde la protección a la población es crucial. Kreplak instó al Gobierno nacional a mejorar la accesibilidad a las vacunas y a implementarlas de manera efectiva.

Compromiso en la Vacunación

El comunicado del Ministerio también resalta que la vacunación es una política sanitaria esencial, garantizando el acceso gratuito a la población. La responsabilidad de llevar a cabo la vacunación de manera efectiva se distribuye entre el ministerio nacional y los gobiernos provinciales.

Reflexiones Finales sobre la Controversia

El debate en torno a la vacunación y la desinformación ha puesto de relieve tensiones políticas. Kreplak y su equipo mantienen un firme compromiso con el calendario de vacunación, mientras que expresan su descontento por la falta de coordinación en este tema vital para la salud pública.