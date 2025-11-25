Ministro palestino exige a Israel la liberación de 4 mil millones de dólares en impuestos.

La Unión Europea ha confirmado un aporte financiero de €82 millones destinado a la Autoridad Palestina (AP), con el objetivo de impulsar los esfuerzos de estabilización en la Ribera Occidental. Esta decisión fue anunciada durante la primera reunión del Grupo de Donantes de Palestina en Bruselas.

Dubravka Šuica, Comisionada de la UE para el Mediterráneo, destacó que el propósito es fortalecer la gobernanza, construir una economía más resistente, estabilizar las finanzas, mejorar los servicios y establecer condiciones para una gobernanza efectiva en todos los territorios.

A pesar de que este monto ya fue prometido con antelación, el Ministro de Planificación y Cooperación Internacional de Palestina afirmó a Euronews que esta renovada asistencia financiera es fundamental para mantener a flote a la AP y garantizar los servicios básicos para su población.

El ministro también subrayó que liberar los $4 mil millones de ingresos fiscales retenidos por Israel sería clave para mejorar la situación financiera de la AP. Tradicionalmente, Israel recauda impuestos y aranceles sobre bienes importados a los territorios palestinos, y está obligado a transferir esos fondos a la AP, según los Acuerdos de Oslo de 1993.

“No hemos recibido nuestro dinero de Israel durante seis meses, y esos fondos representan el 68% de los ingresos palestinos. Ningún país en el mundo puede operar sin el 68% de sus ingresos”, afirmó Estephan Salameh, Ministro de Planificación.

Demandas de Reforma y Transparencia

En la reunión del Grupo de Donantes, que reunió a unas 60 delegaciones, se enfatizó la necesidad de que la AP avance en sus reformas fiscales, económicas y educativas. Salameh explicó que existe un matriz de reformas establecida con la Unión Europea, que incluye cuatro pilares fundamentales y 53 acciones a implementar.

“De estas 53 acciones, hemos cumplido con 21 y las demás están programadas para su ejecución entre el próximo año y 2027”, añadió el ministro.

Controversia sobre el ‘Fondo de Mártires’

El contexto del evento fue sensible, ya que Israel ha alegado que el Fondo de Mártires de la AP sigue funcionando mediante canales alternativos y que se han utilizado fondos de la UE para este programa, que oficialmente terminó en febrero. Este fondo tenía como objetivo brindar apoyo financiero a familias de palestinos heridos, asesinados o encarcelados por Israel.

La AP rechaza estas acusaciones. “Nunca hemos utilizado fondos de la UE para esta categoría de personas”, insistió Salameh, asegurando que Palestina es el país más auditado del mundo y que no se puede malversar el dinero.

Desde la implementación de una nueva ley, la ayuda financiera se otorga en función de 42 criterios sociales, apuntando a garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan apoyo y evitando que recurran a actos de violencia.

Resolución de Paz: Avances y Desafíos

El Grupo de Donantes se reunió pocos días después de que el Consejo de Seguridad de la ONU aprobara una resolución que respalda un plan de paz de Estados Unidos, el cual no tuvo la participación de la UE, autorizando además una Fuerza de Estabilización Internacional en Gaza. Salameh calificó esta resolución como un buen avance, aunque también destacó sus limitaciones.

“El enfoque hacia la autodeterminación y la solución de dos estados es muy débil y carece de componentes de responsabilidad”, indicó. “No queda claro cómo se aplicarán las leyes en Gaza, cuáles serán los derechos de propiedad o quién proveerá servicios básicos como agua y electricidad”.

El grupo también fue visto como un intento de la UE de influir en las negociaciones, mientras la AP resalta la importancia de que los esfuerzos de reconstrucción en Gaza sean liderados por ellos.

A pesar de los esfuerzos, la situación sigue siendo delicada. La AP enfrenta un descenso en su popularidad; solo el 29% de los encuestados dijo estar satisfecho con su desempeño durante el conflicto, según un sondeo reciente.