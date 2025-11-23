Miranda! Desata su energía pop en Ferro, en medio de rumores de separación

La emblemática banda argentina Miranda!, con más de dos décadas en la escena musical, se apoderó del Ferrocarril Oeste en una noche inolvidable. Tras su primera gran presentación hace dos años y medio, vuelven a deslumbrar a sus fanáticos con tres conciertos, sumando una nueva fecha para diciembre.

Un regreso triunfal

A lo largo de casi tres décadas, Ale Sergi y Juliana Gattas han demostrado su evolución, pasando de un inicio en el circuito alternativo a ser un referente musical en Hispanoamérica. Con cada recital, la banda ha triplicado su convocatoria, reflejando su creciente popularidad.

Fiesta generacional

Los shows de Miranda! se han convertido en auténticas celebraciones donde diferentes generaciones se reúnen. Desde niños hasta adultos mayores, las presentaciones son encuentros únicos que rinden homenaje a la nostalgia y la alegría compartida.

Rituales pop y nuevos proyectos

Los recitales de la banda son mucho más que música; se han transformado en un ritual pop donde los asistentes llegan disfrazados. Recientemente, surgieron rumores sobre la separación del grupo, pero Miranda! no se apaga. Su próximo gran espera será en el festival de Benidorm en febrero de 2026.

Luego de esta gira mundial, la banda tomará un descanso para trabajar en un nuevo álbum, dejando entrever que el próximo año no habrá presentaciones en la ciudad.

Un espectáculo deslumbrante

Con un estadio lleno de 35 mil personas, Miranda! ofreció un concierto vibrante que recorrió un repertorio de 30 canciones, todas coreadas por un público enérgico. La escenografía incluyó dos plataformas para los músicos y una producción audiovisual que realzó la experiencia.

Un inicio lleno de energía

El evento comenzó puntualmente y estuvo precedido por la actuación de Dorian y la fiesta Poppa, que incluyó un karaoke sorpresivo con Joaquín Levinton.

Momentos inolvidables

El espectáculo se abrió con Ritmo y decepción y continuó con grandes éxitos que fueron recibidos con entusiasmo. La participación especial de Lali en un par de canciones resaltó la sorpresa y emoción del público.

Un cierre explosivo

La noche culminó con un despliegue de efectos visuales en los bises, dejando al público extasiado. En un emotivo adiós, Ale y Juliana agradecieron a sus seguidores, dando la bienvenida a nuevas voces que se suman a su legado musical.