Misiones: ‘Ahora Remedios’ sigue ofreciendo reintegros en medicamentos para jubilados

El Gobierno de Misiones lanza el programa “Ahora Remedios”, una iniciativa que promete aliviar la carga económica de los jubilados y pensionados de la provincia al facilitar el acceso a medicamentos.

Detalles del Programa “Ahora Remedios”

Este innovador programa está destinado a jubilados, pensionados y retirados en Misiones, y ofrece un reintegro del 15% en las compras realizadas con tarjeta de débito en farmacias asociadas. Esta medida se aplica tanto a medicamentos cubiertos por obras sociales como a aquellos de compra particular.

Además, hay un límite de devolución de hasta $42.000 por tarjeta y por comercio, lo que asegura un apoyo significativo para quienes más lo necesitan.

Alcance y Beneficiarios

En su fase inicial, “Ahora Remedios” abarca a unos 170.000 jubilados, tanto del sector público como privado, que reciben sus haberes a través del Banco Macro. La colaboración entre el banco y las farmacias es fundamental para la implementación de este programa, diseñado para facilitar el acceso a medicamentos esenciales para un sector poblacional que enfrenta gastos constantes en salud.

Beneficios para la Tercera Edad

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Misiones, se destaca que esta iniciativa representa un apoyo “muy necesario” para los pacientes mayores, quienes generalmente requieren medicación de manera continua. Muchos de ellos cuentan con ingresos que a menudo no son suficientes para cubrir todos sus tratamientos médicos.

El Colegio afirma que el programa contribuirá significativamente a mejorar la situación de quienes dependen de medicamentos, permitiéndoles enfrentar los costos que afectan su economía familiar de manera más llevadera.