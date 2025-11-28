La normativa actual sobre monotributo genera inquietud entre los contribuyentes argentinos. ¿Es posible que el régimen se ajuste o se vea amenazado? Descubramos lo que dicen los expertos.

El Límite de Facturación que Cambia Todo

Fernando López Chiesa, destacado tributarista, aclara que los monotributistas pueden facturar hasta 94 millones de pesos anuales. Superar este umbral implica una automática clasificación como autónomos, lo que repercute severamente en las cargas fiscales.

¿Por qué es tan costoso ser Autónomo?

Según López Chiesa, la diferencia reside en los costos: un monotributista paga una cuota que abarca IVA, Ganancias y aportes previsionales. En contraste, un autónomo enfrenta gastos que pueden duplicar o triplicar esta cantidad, lo que plantea un desafío significativo para aquellos que buscan salir del régimen simplificado.

El Monotributo: Un Refugio para Emprendedores

Este esquema fue diseñado en 1998 para 300,000 contribuyentes, pero hoy incluye a más de 3 millones, demostrando su importancia para pequeños emprendedores y comerciantes. El monotributo se caracteriza por su simplicidad administrativa y bajas cuotas, lo cual atrae a muchos que temen dar el salto a la autonomía empresarial.

El Dilema de la Salida

Salir del monotributo no es sencillo; puede significar un aumento considerable en los costos fiscales y cargas administrativas. La tendencia actual entre los comerciantes es evitar superar ciertos límites de facturación, hasta desincentivando el uso de tarjetas de crédito.

Necesidad de una Transición Amigable

Para promover un crecimiento sostenible en el sector, López Chiesa propone la creación de un «puente transitorio» que facilite a los emprendedores el paso a un régimen más avanzado sin enfrentarse a costos abrumadores de inmediato. Este enfoque podría prevenir el «enanismo fiscal» que actualmente limita a muchos a permanecer en su zona de confort.

Comparativa de Costos: Monotributista vs. Autónomo

Un monotributista en la categoría A paga aproximadamente 37,000 pesos mensuales. Por su parte, un autónomo tiene que sumar el IVA a sus honorarios, lo que puede desventajearlo competitivamente. El costo de un autónomo supera los 100,000 pesos mensuales en muchos casos, lo que representa una carga considerable comparada con los 13,000 pesos que paga un monotributista.

Vislumbres del Futuro

Con el aumento de la presión económica, el futuro del monotributo puede estar en juego. Sin embargo, muchos expertos creen que este régimen facilitará una evolución positiva que beneficiará tanto a los contribuyentes como a la recaudación fiscal en el país.

La Importancia del Monotributo para la Economía

El régimen no solo es vital para los contribuyentes individuales, sino que también refleja una estructura económica más amplia. Este sistema está diseñado para sostener el emprendimiento, lo que es crucial para la salud y el crecimiento de la economía argentina.