Monotributo en la Mira: Últimas Noticias

El régimen del monotributo, concebido para fortalecer la formalidad de los cuentapropistas, enfrenta un desafío inminente que podría redefinir la economía del país. Analizamos las voces que proponen reformas clave.

Un Sistema Que Necesita Renovación

La administración actual se encuentra en un momento crítico, impulsada por la urgencia de implementar reformas prometidas y necesarias antes de que se agoten las oportunidades postelectorales. En este contexto, el monotributo ha sido señalado como una de las áreas más relevantes para el cambio.

Un Éxito Con Falencias

Inicialmente diseñado en 1998 para incluir a un número limitado de cuentapropistas, el régimen ha crecido exponencialmente, alcanzando los 3,7 millones de contribuyentes. Sin embargo, más de la mitad de los trabajadores independientes siguen operando en la informalidad. Esto revela que, aunque la simplicidad del sistema es atractiva, no suficiente para evitar la evasión fiscal.

Ventajas y Desafíos del Monotributo

El monotributo ha permitido a muchos escapar de la informalidad, proporcionando un marco básico de protección tributaria y social. Sin embargo, también ha creado una gran brecha entre los contribuyentes que realmente aportan al sistema y aquellos que se benefician sin contribuir adecuadamente. Este desequilibrio genera presión sobre el sistema previsional.

Un Sistema Que No Transita

Según el tributarista César Litvin, el monotributo ha atrapado a muchos contribuyentes en su régimen, impidiendo su evolución hacia un estatus de autónomos. Esto ha contribuido a la subdeclaración de ingresos y a un temor generalizado entre quienes desean transitar a un régimen más formal.

Estudios y Perspectivas sobre el Monotributo

Investigadores del IERAL han destacado que la mayoría de los contribuyentes se nos encuentra en categorías bajas, generando fenómenos como el «enanismo fiscal». La baja inclusión de jóvenes sugiere que el monotributo ya no es la puerta de entrada preferida al mercado laboral, dejando en su lugar un entorno de mayor informalidad.

La Propuesta de Nueva Legislación

Economistas como Jorge Colina sugieren que la reforma no debe eliminar el monotributo, sino diseñar un sistema que integre un único impuesto a los ingresos, aplicable de igual manera a asalariados y trabajadores independientes. Esta medida podría facilitar una tributación más justa y evitar el aumento de la informalidad.

Brechas Previsionales y el Futuro Laboral

Además, el deterioro entre los aportes del monotributo y sus beneficios previsionales es alarmante. Se estima que 19 monotributistas son necesarios para cubrir una jubilación mínima. Este desajuste ha captado la atención del FMI cada vez que Argentina busca estabilidad financiera.

Rumbo a un Sistema Más Justo

Reformas en el monotributo, que incluyan una armonización de tasas y un mejor camino hacia el régimen general, son urgentes. Mientras que los monotributistas aportan entre un 5% y un 7% de sus ingresos, los autónomos tributan entre un 21% y un 31%. Estos números revelan la necesidad de un sistema más equitativo que no promueva la elusión fiscal.