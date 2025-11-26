Montecristo Reducirá Tasas para Empresas que Contraten Desempleados: Conoce la Nueva Tarifaria 2026

Desde 2026, Montecristo implementará un atractivo incentivo tributario para el sector privado, diseñado para estimular la generación de nuevos puestos de trabajo. Aquellos comercios que contraten personal a través de la Oficina de Empleo se beneficiarán con una rebaja en la tasa de Comercio e Industria.

El intendente Daniel Haniewicz explicó que esta iniciativa busca ser un «granito de arena» que motive a más empresarios a incorporar personal. “Implementaremos una reducción en la tasa correspondiente a quienes sumen nuevos empleados a su plantilla desde nuestra oficina”, aseguró.

Un Presupuesto Enfocado en la Sostenibilidad

De manera simultánea, la administración municipal se encuentra elaborando el Presupuesto 2026, que priorizará la sostenibilidad de los servicios y la estabilidad financiera. Haniewicz hizo hincapié en la necesidad de ajustar la estructura de costos para no depender de recursos extraordinarios: “Los municipios no percibimos impuestos, sino tasas por servicios, y es esencial que mantengamos esos servicios dentro de los límites de nuestros ingresos”, afirmó.

El plan contempla una actualización moderada alineada con la inflación y un enfoque en la eficiencia operativa, evitando el incremento del gasto corriente. “El modelo económico que el pueblo eligió busca no gastar más de lo que se recibe”, concluyó.

Además de la reducción en la tasa de empleo, el presupuesto también incluirá premiaciones para contribuyentes cumplidores y descuentos en áreas ambientales para aquellos que logren metas establecidas. “Es vital que contemos con el respaldo del sector privado y para eso necesitamos ofrecer incentivos”, subrayó Haniewicz.

Desafíos y Proyecciones para el Futuro

El intendente también reconoció que la situación económica actual afecta tanto a la actividad comercial como a la realidad social de la localidad. “Hoy, muchas personas llegan al municipio lamentándose por la falta de empleo. Por eso necesitamos contribuir a la solución”, indicó.

Aunque el panorama es complicado, Haniewicz mostró un enfoque optimista hacia el futuro. “Es probable que enfrentemos meses difíciles al inicio del próximo año, pero espero que para mediados de 2026 veamos una recuperación económica», previó. Su mensaje a la comunidad fue claro: “Todos debemos ser honestos, tanto dirigentes como vecinos. Solo trabajando unidos podremos avanzar”.