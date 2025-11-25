Montenegro atrae casi 160,000 turistas en el fin de semana largo

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, celebró la llegada de 160.000 turistas a Mar del Plata durante el último fin de semana largo, un crecimiento notable que marca la recuperación del destino turístico.

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, señaló este lunes que 160.000 turistas visitaron Mar del Plata en el reciente fin de semana largo, una cifra que muestra un incremento del 40% en comparación con el mismo período del año anterior. «Es un número impresionante», afirmó Montenegro durante una entrevista en la radio Rivadavia.

El alcalde comparó este récord turístico con el primer fin de semana tras la pandemia, que atrajo a cerca de 130.000 visitantes. «La gente está volviendo a Mar del Plata y eso se nota», destacó.

Un Cambio en la Dinámica de Elección Turística

Montenegro también subrayó que el cambio de políticas gubernamentales ha permitido una mayor flexibilidad en las vacaciones de los argentinos. «En el pasado, tenías que ajustarte a reglas que no te dejaban elegir tus destinos. Ahora puedes decidir dónde ir», enfatizó.

Además, mencionó que Mar del Plata ha recuperado el interés de los jóvenes de entre 18 y 35 años, quienes solían optar por otras playas como Pinamar o Villa Gesell. «Este fin de semana, la gastronomía estuvo a tope, con opciones para todos los bolsillos», agregó.

Controversia en Torno al Éxito Turístico

A pesar del entusiasmo por las cifras, el asunto del turismo ha generado controversia política. En redes sociales, empresarios del sector gastronómico manifestaron su preocupación por la posible apropiación política del éxito turístico sin mencionar directamente al intendente. En su mensaje se enfatizó que el crecimiento se debe al esfuerzo del sector privado más que a la gestión pública.

Esto ha llevado a un debate sobre quién merece mayor reconocimiento: el gobierno local o los emprendedores que impulsan la economía turística.

El Impacto del Éxito en las Redes Sociales

Uno de los protagonistas de este fin de semana fue la churrería El Topo, que al anunciar su éxito en redes recibió comentarios mixtos sobre su supuesta inclinación política. «Tuvimos un excelente fin de semana XXL, fue una sorpresa positiva», compartieron a través de su cuenta de Twitter.

Al ser cuestionados sobre su ideología política, respondieron: «Nuestra labor es abrir locales y generar trabajo sin importar quién gobierne. Nos dedicamos a ofrecer lo mejor de nosotros para que cada visitante vuelva».