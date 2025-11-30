Monteoliva: ¿$181 mil millones adicionales en 2026?

La creación de la Agencia Nacional de Migraciones, que dependerá del Ministerio de Seguridad, marca un antes y un después en la administración de políticas migratorias en Argentina. Patricia Bullrich, al frente de esta cartera, sostiene que este es un paso hacia un modelo más eficiente, siguiendo la tendencia global.

Un Nuevo Paradigma en Políticas Migratorias

El traspaso de funciones del Ministerio del Interior al de Seguridad no solo redefine el enfoque sobre la migración, sino que también otorga mayor autonomía y recursos. Según el presupuesto anticipado, la Dirección Nacional de Migraciones dispondrá de $150 mil millones hasta noviembre de 2025, cifra que podría aumentar a $181 mil millones en 2026 si se aprueba el proyecto presentado por el Ejecutivo.

Inspiraciones Internacionales: Modelos a Seguir

Bullrich mencionó ejemplos de la Unión Europea y Estados Unidos como referencias a seguir. En estos países, el control fronterizo no es solo un cambio administrativo; es un sector económico que mueve miles de millones. De acuerdo con un estudio reciente del Mixed Migration Centre, el mercado de control migratorio generó aproximadamente $70 mil millones en 2025.

La Industria del Control Fronterizo

Desde la Fundación por Causa se explica que este sector, surgido a partir de políticas europeas, representa un lucrativo negocio financiado con dinero público. Grandes corporaciones venden al Estado productos y servicios que van desde infraestructura de seguridad hasta centros de detención.

Principales Actores del Mercado

Un informe del Transnational Institute ha identificado a 23 empresas que se destacan en este nuevo modelo. La mayoría tiene origen estadounidense, aunque también se incluyen compañías de Israel y Francia. Entre ellas se encuentran Geo Group y CoreCivic, responsables de los centros de detención en EE. UU., quienes han visto un aumento del 75% en el valor de sus acciones tras la victoria electoral de Trump.

Oportunidades y Retos Tecnológicos

El ámbito de las «fronteras inteligentes» representa otra área de inversión, incorporando tecnologías de biometría y sistemas de rastreo. Estos avances podrían redefinir la manera en que se gestiona la seguridad y el flujo migratorio.

La Visión de Bullrich para el Futuro

Durante la presentación de la nueva agencia, Bullrich aseguró que Argentina se encuentra en una posición favorable y ha conseguido controlar el avance del crimen organizado. No obstante, reconoció que los desafíos actuales «nos sobrepasan». De los $181 mil millones previstos para 2026, la mayor parte estará destinada a la supervisión de ingresos y egresos, mientras que se reservan $3.812 millones para actualizar la tecnología.