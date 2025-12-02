Montevideo: Estreno, Martín Fierro y Nueva Nominación

Mauricio Wainrot Celebra Reconocimientos y un Estreno Emblemático en Carmina Burana
La danza argentina se prepara para una gran celebración: el estreno de Carmina Burana por el Ballet del Sodre en Montevideo, un evento muy esperado por el coreógrafo Mauricio Wainrot, quien se muestra agradecido y emocionado ante la proyección de su carrera a punto de cumplir 80 años en 2026.
“Terminar 2025 de esta manera me llena de felicidad”, expresa Wainrot desde la ciudad uruguaya, donde el 10 de diciembre se presentará su aclamada coreografía. El coreógrafo añade que en las últimas semanas ha recibido varios reconocimientos en el ámbito laboral que han sorprendido gratamente, justo a tiempo para los festejos de su próxima celebración.
Un Estreno que Marca Época
Una de las razones detrás de su alegría es que *Carmina Burana* ha sido seleccionada por la directora artística del Ballet del Sodre, **María Riccetto**, como parte de los festejos por el 90 aniversario de la compañía uruguaya. Este hito ha catapultado a Wainrot a las portadas de los principales diarios de Uruguay.
Reconocimiento a la Trayectoria del Ballet Contemporáneo
Otro motivo de celebración es el reciente galardón recibido por el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, que fue reconocido con un Martín Fierro por sus 45 años de trayectoria. La compañía ha sabido construir una rica tradición bajo diversas direcciones, incluyendo figuras como **Óscar Araiz**, **Ana María Stekelman**, y actualmente **Andrea Chinetti**.
La Danza Contemporánea en Buen Camino
“El Ballet Contemporáneo y el Taller de Danza Contemporánea, dirigidos por **Norma Binaghi** y **Damián Malvacio**, son ejemplos sobresalientes de nuestra historia. Afortunadamente, la danza contemporánea en el Teatro San Martín sigue exhibiendo una salud envidiable”, afirma Wainrot.
El Documental que Resalta su Trayectoria
En otro ámbito, el filme *Wainrot: Tras bambalinas*, dirigido por **Teresa Costantini**, ha recibido su propia nominación a los premios Martín Fierro al cine 24/25. Este documental, que se estrenó en noviembre de 2024 durante el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, ofrece un recorrido profundo por la vida y obra de Wainrot, abarcando desde sus inicios hasta su actual éxito.
Los Orígenes de *Carmina Burana*
Wainrot revisita su interpretación de *Carmina Burana*, que estrenó por primera vez con éxito en 2019. Esta obra ha recorrido el mundo, siendo presentada con diferentes compañías internacionales en países como Bélgica, Canadá, y Francia. “Es una fiesta cada vez que se monta”, asegura el coreógrafo, quien ha visto su obra protagonizada en icónicos escenarios como el Luna Park y frente al Obelisco de Buenos Aires.
Una Obra que Trasciende Fronteras
Compuesta por **Carl Orff**, *Carmina Burana* ha encontrado su lugar no solo en las tablas sino también en el cine y la cultura popular. La obra, que juega con ritmos potentes, ha sido reinterpretada a lo largo de los años por músicos de diversos géneros, reafirmando su estatus icónico.
Con cada actuación y cada reconocimiento, Mauricio Wainrot continúa dejando una huella indeleble en el mundo de la danza, mientras Carmina Burana se prepara para ser un hito en la celebración artística de su carrera.