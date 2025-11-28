Condenaron a una mujer por acoso a la diputada Ellie Reeves

Una mujer fue sentenciada a prisión por acoso tras intentar convocar a la diputada británica Ellie Reeves a declarar.

Tracey Smith, de 58 años, envió una serie de 22 correos electrónicos y 10 mensajes de voz a Reeves, acusándola de ser «transfóbica» y señalando a su hermana, la canciller Rachel Reeves, como responsable de un altercado en un bar. Su comportamiento fue considerado una amenaza seria.

Un juicio marcado por las amenazas

Smith, quien se identifica como mujer trans, hizo declaraciones alarmantes, como que “una persona es peligrosa cuando no tiene nada que perder”. La magistratura del tribunal de Westminster impuso a Smith una condena de 26 semanas de prisión y además, un costo de £650. Un juez también estableció un orden de restricción ilimitado.

Intentos de lograr atención

La mujer había tratado de que un tribunal de condado emitiera una citación para Reeves, citación que la diputada logró evitar gracias a la intervención legal del Parlamento. Smith, en sus mensajes, no solo acusó a Reeves, sino también a autoridades locales y a la policía, demandando que la diputada la contactara personalmente.

La respuesta del juez

Durante el juicio, el juez Michael Snow explicó que el comportamiento de Smith estaba diseñado para causar el máximo temor y angustia a Reeves, constituyendo un ataque directo a los principios democráticos. Smith fue crítica de la política y la ley, utilizando un lenguaje amenazante que continuó después de que se le advirtiera que cesara.

Impacto significativo

El juez Snow destacó que el acoso había llevado a Reeves a adoptar medidas de seguridad excepcionales, incluso contratar a un oficial de protección personal y modificar su comportamiento diario debido al miedo. Entre los moisajes de Smith se incluyeron acusaciones graves, haciéndola sentir incómoda durante su ejercicio de funciones.

En este contexto, la sentencia de presunto acoso resalta la importancia de manejar con seriedad las amenazas a la integridad y seguridad de los funcionarios públicos.