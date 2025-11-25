Mujer denuncia intento de abuso por parte de un chofer de app durante el viaje

Intento de Secuestro en Resistencia: Joven Denuncia a Chofer de Aplicación de Transporte

Una impactante denuncia ha encendido alarmas en Resistencia, donde una joven de 21 años narró un aterrador intento de privación de libertad por parte de un conductor de una popular aplicación de movilidad.

A las 8:30 de la mañana del sábado, D. A. N., estudiante y residente de avenida López Piacentini, pidió un viaje a través de la plataforma DiDi para llegar a su empleo. Sin embargo, la situación se tornó crítica cuando el chofer, identificado como A. R., de 51 años, desvió la ruta inicialmente acordada. Al cuestionar este cambio, la joven fue incapaz de abrir las puertas del vehículo, que habían sido aseguradas por el conductor, quien, en un momento de pánico, intentó inyectarle una sustancia con una jeringa. En medio del caos, D. A. comenzó a pedir ayuda, y una mujer embarazada que fue testigo del incidente logró intervenir. Este gesto permitió a la joven escapar del automóvil, poniendo fin a un episodio que la marcará de por vida.

Desarrollo del Caso: Acciones Judiciales y Acusaciones

El fiscal Víctor Recio ha tomado el caso con seriedad, ordenando el traslado de la denuncia a la Comisaría Séptima, competente en la jurisdicción. Se estableció una orden de aprehensión contra A. R., junto con la recopilación de imágenes de las cámaras de seguridad tanto del lugar de recogida como del punto de fuga de la joven. El caso ha sido calificado como “intento de privación ilegítima de la libertad”.

El Chofer Se Presenta: Una Nueva Perspectiva

En un giro sorprendente, A. R. se entregó horas después de que la denuncia se hiciera pública. Bajo la orden del fiscal, fue demorado y su vehículo fue secuestrado para ser examinado. El chofer defendió su inocencia, alegando que en el momento de los hechos no estaba realizando ningún viaje, y que los cargos en su contra son falsos, motivados por intereses de terceros, posiblemente en conflicto con plataformas de transporte. Además, A. R. presentó una contradenuncia por injurias, buscando limpiar su nombre y desmentir las acusaciones que han empañado su reputación. El fiscal Recio ha decidido, tras estudiar sus antecedentes, liberar al conductor, pero con condición de comparecer ante la Justicia cada vez que sea requerido, sin obstruir la investigación.

