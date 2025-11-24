Mujer secuestrada y maniatada en Puerto Deseado

Una mujer fue hallada maniatada en la costa de Puerto Deseado, luego de ser víctima de un violento secuestro. Los detalles del caso revelan un oscuro trasfondo relacionado con deudas vinculadas a drogas.

Este domingo, una mujer fue rescatada en Puerto Deseado en un estado alarmante, maniatada y en peligro. La víctima fue encontrada en las cercanías de la bomba de CARSA y la Cueva de Los Leones, gracias a la rápida intervención de una testigo que alertó a las autoridades.

El Ataque: Una Sorpresa Violenta

De acuerdo con el relato inicial, la mujer había sido interceptada dos horas antes cerca de la cancha de Juniors. Allí, dos hombres descendieron de un vehículo blanco, la obligaron a abordar y la trasladaron en contra de su voluntad hacia la zona costera.

Motivos del Secuestro: Un Ajuste de Cuentas

Los investigadores creen que el ataque podría estar relacionado con un ajuste de cuentas, motivado por una deuda por estupefacientes que implicaría a su pareja. Esta información fue proporcionada por la propia víctima tras ser rescatada.

Intervención de la Justicia y las Fuerzas de Seguridad

El caso ya ha sido asignado al Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N.º 1 de Puerto Deseado. La División de Investigaciones (DDI) local se encuentra trabajando arduamente para identificar a los responsables y esclarecer todos los pormenores de este angustiante suceso.