Mundial de Rugby 2027: Los Pumas ya tienen sus rivales y el camino hacia el título

Con la emoción a flor de piel, se realizó el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Rugby Australia 2027. ¡Los Pumas están listos para enfrentar a sus rivales!

Los Pumas en el Grupo C

Argentina compartirá el Grupo C con Fiyi, España y Canadá. Un desafío emocionante para el equipo dirigido por Felipe Contepomi, que buscará avanzar a la siguiente fase del torneo.

Rumbo a la Fase Eliminatoria

Si Los Pumas logran avanzar como primeros de su grupo, su siguiente rival en octavos será el tercero del Grupo A/E/F. En caso de avanzar, los cuartos de final presentarán otro reto, enfrentando al líder del Grupo D, donde Irlanda aparece como fuerte contendiente.

Así quedaron los grupos

Las zonas para el próximo torneo están organizadas de la siguiente manera:

Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong China.

Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania.

Grupo C: Argentina, Fiyi, España y Canadá.

Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal.

Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa.

Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbabue.

Cambios y Nuevas Oportunidades

Esta edición del torneo trae un formato renovado, con seis grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de cada grupo, junto a los cuatro mejores terceros, avanzarán a la fase eliminatoria, que incluirá por primera vez una ronda de octavos de final.

El número total de partidos pasará de 48 a 52, manteniendo en siete los partidos que disputará el campeón. Este nuevo formato busca brindar más oportunidades a equipos emergentes y hacer que cada encuentro de la etapa inicial sea crucial.

La importancia del sorteo para Argentina

Argentina, como cabeza de serie en el bombo 1, tiene una posición privilegiada. Este sorteo es clave para evitar enfrentamientos tempranos con potencias como Sudáfrica o Francia. Sin embargo, el equipo se ha enfrentado con resultados históricos a Australia en anteriores Mundiales, lo que podría representar un desafío considerable.

Expectativas para el futuro

Las selecciones del bombo 2 como Escocia e Italia son rivales a tener en cuenta, mientras que en el bombo 3, Georgia destaca como un contrincante de cuidado. Se anticipa que los encuentros serán apasionantes, y los fanáticos están listos para apoyar a Los Pumas en su camino hacia la gloria.

Fechas clave del torneo

El Mundial de Rugby Australia 2027 se llevará a cabo del 1 de octubre al 13 de noviembre, consolidando su lugar en el corazón de los seguidores del rugby y marcando un importante crecimiento en la expansión del deporte a nivel global.