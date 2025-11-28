¡Municipal de Comodoro se corona campeón provincial!

La ciudad patagónica brilla en el cierre del torneo, destacándose por su rendimiento y determinación en cada encuentro.

En Rawson, se llevó a cabo la cuarta y última fecha del Torneo Provincial de la Federación de Natación del Chubut (Fe.Na.Ch.), donde el equipo municipal de Comodoro Rivadavia volvió a robarse el espectáculo.

Un cierre brillante: Comodoro se lleva el campeonato

La delegación de Comodoro, demostrando una temporada impresionante, se consagró campeona anual al acumular el mayor puntaje general. Durante el torneo, que tuvo lugar en las instalaciones de la Asociación Myfanuy Humphreys, los nadadores de la ciudad acumulaban un total de 1.560 puntos, superando ampliamente a sus competidores.

Resultados destacados del torneo

El Club Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn se posicionó en segundo lugar con 923,50 puntos, seguido por la Asociación Myfanuy Humphreys, que finalizó en la tercera posición con 798,50 puntos. Los nadadores de Comodoro no solo dominaron la clasificación, sino que también se destacaron en las pruebas individuales, estableciendo las mejores marcas del torneo.

Los protagonistas del evento

En la categoría masculina, Mateo Luna Aseff brilló en los 100 metros pecho, logrando un tiempo de 1:05.98 y acumulando 598 puntos. Por otro lado, Belén Morán se destacó en los 200 metros libres con un tiempo de 2:18.72, sumando 504 puntos y consolidando su excelente momento en la disciplina.

Una temporada de triunfos

El Provincial, que constó de cuatro encuentros a lo largo del año, vio al equipo municipal de Comodoro prevalecer en cada uno de ellos, demostrando su fortaleza y continuidad. El compromiso y la dedicación del equipo fueron claves para alcanzar este gran logro.

La amplia representación en la competencia

El torneo acogió a equipos de diversas localidades, incluyendo el Natatorio Municipal de Trelew, Argentinos del Sur de Gaiman, y la Escuela de Triatletas de Puerto Madryn, entre otros. Esta diversidad enriqueció la competencia, que se vivió con gran intensidad y camaradería.

El agradecimiento del cuerpo técnico

Tras la consagración, el cuerpo técnico de Comodoro Rivadavia expresó su agradecimiento: «Agradecemos a los nadadores por su compromiso durante todo el año, a las familias que nos apoyaron en cada viaje y a Hernán Martínez y al Ente Comodoro Deportes, por permitirnos competir como escuela municipal».

Clasificación final del torneo

1. Equipo Municipal Comodoro Rivadavia – 1.560 puntos

2. Club Ferrocarril Patagónico – 923,50 puntos

3. Asociación Myfanuy Humphreys – 798,50 puntos

4. Escuela Municipal Esquel – 544,50 puntos

5. Natatorio Municipal Trelew – 460,50 puntos

6. Club Municipal Trevelin – 230 puntos

7. Escuela de Triatletas de Puerto Madryn – 213 puntos

8. Natatorio Sarmiento – 101 puntos

9. Acuarium Piletas – 88 puntos

10. Jerárquicos CAD – 49 puntos

11. Club Argentinos del Sur – 14 puntos