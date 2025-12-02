Narcotráfico: La Infiltración en el Corazón de Europa

Bélgica al borde del colapso: ¿Un narcoestado en gestación?

A medida que la crisis del narcotráfico se intensifica, una magistrada belga lanza un urgente llamado al gobierno. ¿Está Bélgica perdiendo el control ante las organizaciones criminales?

A finales de octubre, la magistrada de Amberes, conocida por su férrea lucha contra el narcotráfico, generó revuelo al publicar una carta abierta instando al gobierno belga a actuar de manera urgente ante la creciente amenaza del narcotráfico.

En su misiva, la jueza alertó que el narcotráfico está transformando a Bélgica en un potencial narcoestado, poniendo en riesgo el Estado de derecho en un país clave de Europa, cuyo centro es también la capital de la Unión Europea.

“¿Nos estamos convirtiendo en un narcoestado? Algunos podrían pensar que es una exageración, pero nuestro comisionado antidrogas ya ha señalado que esta evolución es real”, advirtió la magistrada, destacando el puerto de Amberes como una de las principales puertas de entrada de cocaína en el continente.

La funcionaria describió el narcotráfico como una grave amenaza organizada que socava las instituciones del país. “Grandes estructuras criminales han surgido, desafiando no solo a la policía, sino también al propio sistema judicial”, agregó.

¿Es una exageración el término «narcoestado»?

A pesar de las alarmantes afirmaciones de la magistrada, algunos expertos consideran que calificar a Bélgica como un narcoestado puede ser excesivo. Sin embargo, reconocen que el narcotráfico se ha convertido en un serio desafío para el país.

La creciente demanda de drogas a nivel europeo ha convertido a Bélgica, con su estratégico puerto de Amberes, en un punto de distribución clave para los narcotraficantes. Esta situación se ha visto facilitada por el tamaño del puerto, que permite el movimiento constante de contenedores donde se puede ocultar mercancía ilícita.

Amberes: Un centro crítico de la cocaína

“Amberes, siendo el segundo puerto más grande de Europa, tradicionalmente recibe mercancías de América Latina. Por lo tanto, se ha convertido en un punto natural para el ingreso de cocaína”, explica Letizia Paoli, criminóloga y profesora en la Universidad de Lovaina.

El año pasado, las autoridades belgas interrumpieron el tráfico de 44 toneladas de cocaína en este puerto, una reducción notable en comparación con las 121 toneladas confiscadas en 2022. No obstante, las cifras aún resultan alarmantes y dejan entrever que el tráfico no da tregua.

Un aumento en las incautaciones

En el primer semestre de este año, las autoridades interceptaron 51 toneladas de cocaína que tenían como destino Bélgica, un aumento del 155% en comparación con el año anterior. Este problema se extiende más allá de las fronteras belgas, llegando hasta Sudamérica.

En diciembre de 2024, República Dominicana reportó la incautación de más de nueve toneladas de cocaína en un gran operativo, rastreando la mercancía a contenedores de banano que se dirigían al puerto de Amberes.

Bruselas también en la mira

La cuestión del narcotráfico no se limita a Amberes. En Bruselas, la capital belga, las estadísticas son igualmente preocupantes. En 2023, se registraron 1.977 casos de tráfico de drogas, un aumento del 26% desde el año anterior, lo que refleja una tendencia alarmante en el narcotráfico en el ámbito metropolitano.

Además, se registraron 6.595 incidentes relacionados con la posesión de drogas en la capital durante el mismo año, contribuyendo a un panorama cada vez más complejo en la lucha contra las organizaciones criminales.

Violencia y narcotráfico en ascenso

La violencia asociada al tráfico de drogas se está convirtiendo en un tema que preocupa profundamente a las autoridades. En 2024, se reportaron 89 tiroteos en Bruselas, una cifra que parece ir en aumento, lo que ha llevado a la catalogación de 16 zonas de alta peligrosidad en la ciudad.

La carta abierta de la magistrada también menciona que muchas organizaciones del crimen organizado han logrado infiltrarse en puertos, aduanas y sistemas judiciales, lo que representa una enfermedad crónica que amenaza la seguridad nacional.

¿Está Bélgica en una crisis de narcotráfico?

A pesar de los alarmantes números, especialistas aseguran que no hay razón para clasificar a Bélgica como un narcoestado. “Un narcoestado se caracteriza por alta violencia, corrupción extendida y un impacto significativo de la economía de las drogas en el PIB”, concluye Paoli, afirmando que Bélgica no cumple con estos criterios.