Natalia Motyl advierte: “En 2026, un drástico aumento de importaciones sería catastrófico”

La economista Natalia Motyl analiza los desafíos actuales que enfrenta Argentina debido a los vencimientos de deuda en un contexto de escasez de divisas y la influencia del reciente acuerdo comercial con Estados Unidos.

Impacto de los Vencimientos en el Sistema Financiero

En una reciente entrevista con Canal E, Motyl destacó que el vencimiento del baureal coloca una presión significativa sobre un Banco Central que ya enfrenta serias limitaciones: “Argentina carece de dólares propios”, afirmó. La situación se complica aún más con reservas netas negativas que rondan los 16.000 millones y un sistema cambiario rígido que requiere intervenciones constantes.

La economista también hizo hincapié en que la fuga de capitales del sector privado está contribuyendo a agravar la crisis: “En los últimos diez meses, el ahorro del sector privado alcanzó un récord de 36.000 millones de dólares, de los cuales solo el 17% fue reintegrado al sistema financiero”. La fuga obliga al Estado a aumentar su endeudamiento para mantener la estabilidad económica.

Un Error Conceptual en la Gestión Gubernamental

Motyl advirtió sobre un malentendido crítico en el Gobierno con respecto a la compra de dólares: “Hay una creencia errónea de que adquirir divisas a través de emisión provocará automáticamente un incremento de la inflación”. En su opinión, dado que existe una demanda por pesos, la compra de dólares no debería generar un aumento significativo en los precios.

Perspectivas Desafiantes Hasta 2026

Al mirar hacia el futuro, Motyl cuestiona la estrategia oficial de desinflación, que busca mantener un tipo de cambio retrasado sin el respaldo adecuado de reservas. “Sin reservas que respalden la economía, pronto será necesario liberar el tipo de cambio”, advirtió, recordando situaciones críticas anteriores que llevaron a corridas cambiarias.

El Acuerdo Comercial con Estados Unidos: Oportunidad o Desventaja

Respecto al nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, Motyl fue contundente: “Argentina y EE. UU. no se complementan; son más bien sustitutos”. Esto significa que el acuerdo podría favorecer más a las importaciones que a las exportaciones, profundizando así la salida de divisas del país.

Riesgos Financieros y la Necesidad de Cambios Urgentes

La economista también identificó un riesgo internacional, señalando cómo las recientes decisiones del Banco de Japón están provocando una fuga de capitales en los países emergentes. Concluyó destacando la necesidad de adoptar un enfoque más flexible: “Deberíamos permitir que el tipo de cambio flote y comprar dólares para fortalecer el balance del Banco Central”.