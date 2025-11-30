Netanyahu busca indulto: pide a Herzog escapar de sus cargos por corrupción

En un giro inesperado de los acontecimientos, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha formalizado una solicitud de indulto ante el presidente Isaac Herzog en medio de sus casos judiciales por corrupción.

La petición, que se extiende a lo largo de 111 páginas, ha sido presentada por su abogado, Amit Hadad. En ella, Netanyahu expresa su deseo de poner fin a un proceso que ha mantenido a la nación en vilo. En un video compartido por su equipo, el primer ministro confiesa que «la finalización inmediata del juicio contribuirá en gran medida a calmar las tensiones y a promover la reconciliación que tanto necesita nuestro país».

La Reacción de la Oficina del Presidente

La oficina de Herzog ha reconocido la gravedad de la solicitud; «Es consciente de que se trata de una petición extraordinaria que conlleva importantes implicaciones», afirmó su portavoz. La decisión final dependerá de un análisis exhaustivo de todas las opiniones requeridas.

Un Contexto Político Tenso

Netanyahu ha reafirmado su intención de participar en las elecciones parlamentarias de 2026, a pesar de su situación judicial. Cabe recordar que ya fue primer ministro de 1996 a 1999 y nuevamente de 2009 a 2021. En 2022, su partido, Likud, obtuvo 32 escaños, y 64 de los 120 miembros del Parlamento lo recomendaron como el candidato ideal para formar un nuevo gobierno.

En octubre, Trump también solicitó a Herzog que indultara a Netanyahu.

Los Cargos que Enfrenta Netanyahu

Los cargos en su contra incluyen soborno, fraude y violación de la confianza pública en tres casos distintos. En uno de los casos más destacados, Netanyahu y su esposa, Sara, son acusados de recibir bienes de lujo valorados en más de 260.000 dólares de enriquecidos benefactores a cambio de favores políticos. Entre los implicados se encuentran el productor de Hollywood Arnon Milchan y el magnate australiano James Packer.

Protestas y Conflictos Sociales

Las audiencias judiciales han provocado diversas manifestaciones, especialmente cuando Netanyahu intentó introducir legislación para debilitar el poder del poder judicial. Sus detractores sostienen que los juicios y las convocatorias judiciales son esenciales para restaurar la justicia frente a un líder tan controversial. Además, acusan al mandatario de utilizar las tensiones en Gaza y Líbano como una distracción para sus problemas legales.

Perspectivas para el Futuro

El presidente del Instituto para la Democracia de Israel, Yohanan Plesner, ha señalado que este juicio es un hito en la historia del país, dado que Netanyahu es el primer líder en funciones que enfrenta juicio. Resaltando la importancia de este proceso judicial, Plesner afirma que “la investigación es una señal de fortaleza de la democracia”.