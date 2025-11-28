Neuquén: Resultados de la autopsia del hombre encontrado en una zanja

Un vecino del barrio Almafuerte descubrió el cuerpo sin vida de un hombre en una zanja, lo que desata la atención de las autoridades y la comunidad local.

El pasado martes, un residente del barrio Almafuerte en Neuquén encontró un cuerpo en una zanja en la intersección de las calles 1ro de Enero y Las Torcazas, cerca del límite con el barrio Cuenca XVI. Tras el descubrimiento, la policía, junto con personal de Criminalística y del Cuerpo Médico Forense, acudieron al lugar para realizar las primeras diligencias.

Desde un inicio, la investigación no mostró signos de criminalidad ni lesiones visibles, sugiriendo que la muerte no se debió a un acto violento. El hombre, que vestía prendas en buen estado, llevaba consigo una cantidad de dinero en efectivo, aunque no se encontraron otros efectos personales. Simultáneamente, se llevó a cabo un relevamiento de personas desaparecidas y se buscó información en cámaras de seguridad cercanas.

Autopsia revela la identidad del fallecido

El comisario Barroso informó a LM Neuquén que la autopsia realizada identificó al joven como un hombre de 26 años y desestimó la hipótesis de homicidio. La causa de la muerte fue establecida como paro cardiorrespiratorio, confirmando la ausencia de lesiones o signos de violencia.

A pesar de las primeras especulaciones, se determinó que el joven no estaba en situación de calle. Su familia fue notificada tras la denuncia de su madre, quien se acercó a la comisaría para reportar su desaparición y de inmediato reconoció que se trataba de su hijo.

Investigaciones en curso

Si bien se manejaron posibles identidades basadas en características físicas, el nombre del fallecido no ha sido divulgado por respeto a su familia, aunque se confirmó que era un vecino del sector oeste de la ciudad.

Actualmente, se están llevando a cabo estudios anatomopatológicos adicionales para determinar las causas exactas del paro cardiorrespiratorio, considerando la posibilidad de que esta muerte haya sido súbita o si pudo estar relacionada con algún tipo de sustancia.