Newbery Asume el Liderazgo de la Zona B

Con un hat-trick impresionante de Franco Domínguez, Jorge Newbery se impuso 3-2 a Petroquímica y alcanzó la punta de la zona «B» en la categoría A, dejando atrás el invicto del rival.

Un Comienzo Arrollador

El «Lobo» comenzó el partido con mucha fuerza, mostrando la calidad de su juego y la efectividad de su delantero estrella. Domínguez abrió el marcador a los 21 minutos con una volea perfecta tras un gran pase de Gabriel Toledo, y luego amplió la ventaja con un cabezazo justo antes del descanso.

Polémica en el Camino

Sin embargo, el partido no estuvo exento de controversias. Un mal llamado del asistente, Gastón Verón, privó a Petroquímica de una oportunidad clara de empate al anular incorrectamente un gol de Facundo Moreyra, que se encontraba en una posición correcta.

Golpe y Respuesta

Pese a ir 0-2 en el marcador, Petroquímica no se rindió. Carlos Aybar logró descontar apenas comenzado el segundo tiempo, recuperando la esperanza para su equipo. La intensidad del encuentro creció, con el local buscando asegurar su victoria y el visitante persiguiendo la igualdad.

Domínguez Decisivo

Franco Domínguez, en plena forma, volvió a marcar a los 30 minutos del segundo tiempo, estableciendo el 3-1 con gran calidad. A pesar de la expulsión de Quesada por doble amarilla, Petroquímica continuó luchando, convirtiendo un penal a los 46 minutos con un gol de Jorge Lasso, pero el tiempo se les escurrió entre los dedos.

Detalles del Encuentro

Goles: 26′ y 44′ Franco Domínguez (Newbery); 11′ Carlos Aybar (Petroquímica); 30′ Franco Domínguez (Newbery); 46′ Jorge Lasso (Petroquímica, penal).

Árbitro: Luis Fimiani, con asistencia de G. Verón y M. Ugarte. Incidencias: expulsiones en el minuto 46 para Matus (DTP) y 76 para Quesada (JN).

Formaciones y Figuras

Newbery: Federico Cardozo; Nasael Quesada, Ariel Rubio, Marcos Rouzies, Alan Haro; Marcos Giacovino, Gabriel Toledo, Leandro Mansilla, Gabriel Gallardo; Tahiel Cárcamo, Franco Domínguez.

Petroquímica: Walter Cruz; Matías Fontañez, Matías Cocha, Julián Bahamonde, Facundo Moreyra; Marcelo Areco, Darío Zalazar, Kevin Centurión, Mateo Acosta; Jorge Lasso, Benjamín Pedrosa.

La figura del partido: Franco Domínguez (Newbery).