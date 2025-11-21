Nick Warren: El DJ Inglés Superestrella Que Regresa Siempre a Argentina

Nick Warren: El Maestro de la Música Electrónica que Considera Argentina su Hogar

Después de varias décadas de conexión con el país, el emblemático DJ británico regresa a la Argentina para brindar un espectáculo único que celebra su amor por una cultura que lo ha acogido.

Un Regreso Esperado: The Soundgarden en Buenos Aires Nick Warren, un ícono de la música electrónica, se presentará en el Estadio Obras el 21 de noviembre con su afamado show The Soundgarden. Este evento marca su regreso a un país que ha sido crucial en su trayectoria musical. Un Show Único y Emocionante En una entrevista, Warren compartió los detalles de su próximo set, que incluirá una actuación en vivo una hora antes de su presentación como DJ. «Tendré mi material solo y algunas colaboraciones con grandes amigos», comentó emocionado tras haber ensayado intensamente con su banda durante la semana. Un Artista Libre y Creativo El DJ británico reflexiona sobre su proceso creativo: «No siento presión para hacer música. Hay momentos en que las ideas fluyen y otros en los que no». Esta libertad le permite disfrutar cada actuación, haciendo especial hincapié en la búsqueda de música innovadora.

Argentina: Un Segundo Hogar Warren no solo es un visitante frecuente; ha forjado un estrecho vínculo con el país. «Argentina no es solo Buenos Aires; amo todo el país, desde Río Grande hasta Salta», afirma con sincero entusiasmo. Pasión y Preparación en Cada Set La conexión con su público es palpable. «Empiezo a trabajar en mis shows para Argentina semanas antes, buscando canciones que emocionen y eleven a la audiencia. No es rutina, es un agradecimiento hacia ellos», explica el artista.

Un Artista que Inspira Warren se muestra orgulloso de los talentos locales que están dejando su huella en la escena global. «Es genial ver el éxito de artistas como Mariano, Nico Rada y otros», destaca mientras comparte su admiración por la música argentina. Un Viaje Musical Inolvidable Desde sus inicios en Bristol, donde trabajó con la legendaria banda Massive Attack, hasta su formación de Way Out West junto a Jody Wisternoff, la carrera de Warren está llena de hitos. «Argentina, por supuesto, es donde está mi público favorito», concluye con determinación.

Equilibrio y Pasiones A sus 57 años, Nick Warren mantiene una energía contagiosa. «El escenario es adictivo, y tocar para un público que aprecia la música es un privilegio», dice. Además, comparte que la pesca con mosca es su «tercer amor», después de la música y la familia. «Es mi cable a tierra», confiesa. El Ritual de la Pesca Para Warren, la pesca es una forma de desconectar de la rutina y concentrarse completamente. «Cuando estoy haciendo esto, todo lo demás desaparece», explica, enfatizando cuán esencial es para su bienestar.