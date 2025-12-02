Nicolás Borra: ‘2025 fue un año de película’

Título: Impactos Financieros: Japón y su Efecto en el Mercado Global

Bajada: Un giro inesperado en la política monetaria japonesa sacudió las finanzas internacionales, mientras el análisis local apunta a un final de año estable frente a desafíos venideros.

En una entrevista con Canal E, el analista de mercados Nicolás Borra reflexionó sobre el escenario financiero tanto global como local hacia el cierre de 2025, resaltando los efectos de decisiones en Japón y el comportamiento del mercado argentino.

Japón altera la dinámica financiera global

Borra destacó un acontecimiento significativo: “Japón ha aumentado su tasa de interés a un 1% por primera vez en años”. Este cambio, aunque parece leve, representa un quiebre en una tendencia histórica de tasas bajas. Los mercados reflejaron de inmediato este ajuste: “Los futuros del S&P 500 comenzaron a mostrar cifras negativas, aunque posteriormente se estabilizaron”, comentó.

Sin embargo, el mayor impacto se sintió en el sector cripto. Un anuncio inesperado del CEO de MicroStrategy, quien sugirió la posibilidad de vender Bitcoin si las circunstancias lo requerían, desató una oleada de incertidumbre. Esto se tradujo en pérdidas del 10% para la compañía y del 6% para Bitcoin en el mercado.

Perspectivas locales: un año que termina con estabilidad

En el ámbito local, la jornada se tornó positiva, con el mercado accionario creciendo entre un 1,5% y un 2%. La empresa TGS destacó por su anuncio de nuevas inversiones en gasoductos, lo que generó expectativas optimistas entre los inversores.

Desafíos inminentes: un verano complicado por delante

Consultado sobre la recta final del año, Borra se mostró cauto pero esperanzado: “Aspiro a un cierre de año estable”. Resaltó que, aunque 2025 ha sido favorable para el contexto internacional, Argentina enfrenta un balance anual negativo, a menos que diciembre traiga un repunte inesperado.

En el frente cambiario, aclaró que la estabilidad del dólar en diciembre es resultado de la demanda estacional intensificada por festividades y aguinaldos. Sin embargo, alertó sobre un posible periodo de turbulencia en enero y febrero, cuando la demanda de dinero tiende a disminuir significativamente.

Un año marcado por la volatilidad: rallys y correcciones

Al ofrecer un análisis de lo ocurrido durante el año, Borra lo describió como “un 2025 propio de una película”. Destacó que, tras un inicio prometedor con un rally del Merval, el mercado sufrió una corrección del 20% antes de recuperarse gracias al apoyo internacional. “Comenzamos mal, pero estamos cerrando con mejores perspectivas”, concluyó, enfatizando las lecciones aprendidas por los inversores durante este año lleno de sorpresas.