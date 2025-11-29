Nicolás Salvatore: ‘Una oportunidad histórica al alcance’

Ante la tensa situación económica, el economista Nicolás Salvatore alerta sobre las riesgosas decisiones del Gobierno y propone alternativas que podrían abrir las puertas al crecimiento.

Un Momento Decisivo para la Economía Argentina

Salvatore destaca que el país se encuentra en un cruce esencial. Actualmente, existe un superávit fiscal primario y la posibilidad de un superávit externo si se ajusta el tipo de cambio. Según el economista, «el Gobierno está ante una oportunidad histórica».

El Potencial de un Dólar Competitivo

Un tipo de cambio adecuado podría generar un modelo de «superávits gemelos», lo que facilitaría una entrada natural de dólares a través de las exportaciones. Salvatore asegura que esto transformaría a Argentina en un país donde los ingresos en divisas no dependen solo de la deuda.

Respaldo Financiero y Fragilidad Económica

Salvatore también menciona que hay un respaldo financiero por parte de Estados Unidos, lo que disminuye la vulnerabilidad del país a corridas cambiarias. «Este seguro ayuda mientras se acumulan reservas genuinas», agrega.

Desafíos del Sistema Cambiario

A pesar de las ventajas, el economista advierte que un tipo de cambio atrasado podría estrangular estas oportunidades. «Mantener el tipo de cambio atrasado nos llevaría a financiarlo con deuda, como ocurrió en el pasado», explica. No obstante, destaca que el Gobierno actual no está restringido por un régimen como la convertibilidad y puede permitir que el tipo de cambio flote.

Las Bandas Cambiarias y su Impacto en la Inflación

Frente a la propuesta de eliminar el sistema de bandas cambiarias, Salvatore expresa su desacuerdo. Sugiere ajustar las bandas hacia arriba en lugar de eliminarlas. «Lo que hay que hacer es mover las bandas de manera gradual después de un ajuste inicial decisivo», opina.

Un Ajuste Necesario para el Crecimiento

Sobre la relación entre el ajuste cambiario y la inflación, el economista sostiene que si bien habrá un impacto inmediato en los precios, este será temporal. Un ajuste moderado podría ser manejable, como ocurrió tras la crisis de 2002, argumenta Salvatore.

¿Populismo Cambiario?

Para concluir, el economista se muestra crítico hacia el enfoque actual del Gobierno: «Estamos ante un populismo cambiario; se necesita un enfoque más liberal». Esta declaración resuena como un llamado a la acción para corregir el rumbo económico del país.