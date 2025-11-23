Nieta de JFK revela lucha contra cáncer terminal en el aniversario de su asesinato

La difícil batalla de Tatiana Schlossberg contra un diagnóstico devastador

La nieta del expresidente John F. Kennedy suma una nueva lucha a su vida al revelar que padece un cáncer agresivo, diagnosticado poco después de convertirse en madre por segunda vez.

Tatiana Schlossberg, la nieta del icónico presidente estadounidense John F. Kennedy, ha hecho un desgarrador anuncio: ha sido diagnosticada con leucemia mieloide aguda, un tipo de cáncer poco común y muy agresivo.

Un anuncio impactante en su columna

En una emotiva publicación en **The New Yorker**, Schlossberg compartió su diagnóstico, señalado por médicos como terminal, con menos de un año de vida probable. A sus 35 años y madre de dos niños pequeños, la noticia ha conmovido a muchos, llegando en el día del 62 aniversario del asesinato de su abuelo en Dallas.

Un legado familiar bajo la sombra de la tragedia

Schlossberg, hija de la diplomática Caroline Kennedy y el diseñador Edwin Schlossberg, es consciente del peso que lleva su apellido. Ha sido crítica de las acciones de su primo, Robert F. Kennedy Jr., al frente del Departamento de Salud bajo la administración Trump, lo cual también impactó en su estado de ánimo durante su enfermedad.

Un relato personal y conmovedor

En su columna, titulada «Una batalla con mi sangre», Schlossberg detalla cómo percibe la vida desde el hospital, preocupada por el futuro de sus hijos, quienes podrían no recordarla. Menciona que su diagnóstico se produjo tras un parto en mayo de 2024, y reflexiona sobre cómo, a pesar de llevar un estilo de vida saludable, su cuerpo se vio afectado de manera inesperada.

Tratamientos y esperanza

A pesar de haber recibido un trasplante de médula ósea y someterse a quimioterapia, la prognosis sigue siendo sombría. En su más reciente evaluación médica, le informaron que podría sobrevivir un año a lo sumo. La angustia de ser una carga emocional para su madre, quien ya ha enfrentado la pérdida de familiares cercanos, se hace intensa para Schlossberg.

La lucha en el contexto familiar

Schlossberg no solo piensa en su salud; su reflexión abarca la historia familiar marcada por tragedias, siendo un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Su hermano, Jack Schlossberg, ha sido anunciado como un futuro candidato al Congreso, fortaleciendo la presencia familiar en la política estadounidense.

Un legado que perdura