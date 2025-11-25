Nieta de John F. Kennedy enfrenta un raro cáncer terminal: le dan un año de vida

En un desgarrador relato, Tatiana Schlossberg, nieta del icónico presidente John F. Kennedy, comparte su diagnóstico de leucemia mieloide aguda y su temor por el futuro de sus pequeños hijos.

La historia de Tatiana Schlossberg, de 35 años, cobra un tinte desgarrador tras revelar su reciente diagnóstico de leucemia mieloide aguda. Durante un chequeo de rutina posterior al nacimiento de su segundo hijo, los médicos hallaron un alarmante aumento en sus glóbulos blancos, confirmando una rara mutación conocida como Inversión 3. Según los pronósticos médicos, podría tener apenas un año más de vida.

Un doloroso descubrimiento

La noticia estalló en su vida el 25 de mayo de 2024, un día que, lamentablemente, se convirtió en un hito en su existencia. La periodista ambiental, quien se destaca por su defensa del medio ambiente y su vida activa, enfrenta ahora un desafío titánico que cambiará su realidad para siempre.

Una voz que resuena

Bajo el título «Una batalla con mi sangre», Schlossberg publicó un emotivo ensayo en The New Yorker el 62° aniversario del asesinato de su abuelo, donde expresa sus miedos más profundos. «No sé si mi hija recordará cuando me haya ido que soy su madre», reflexionó, compartiendo su aprehensión de que la memoria de sus hijos se vea borrada por su partida.

El impacto de la enfermedad

Tatiana, casada con el médico George Moran y madre de dos pequeños, enfrenta las secuelas emocionales de su diagnóstico. «Me siento engañada y triste por no poder seguir disfrutando la vida que teníamos», lamentó. Además, su condición ha sido un tema de gran relevancia en el ámbito político, donde critica la postura de su familiar Robert F. Kennedy Jr., actual secretario de Salud en el Gobierno de Donald Trump.

Una lucha continua

Desde su diagnóstico, Tatiana ha tenido que adaptarse a una nueva realidad, pasando días enteros en el hospital y enfrentando varias rondas de quimioterapia, así como dos trasplantes de médula ósea. La incertidumbre se convierte en parte de su día a día, especialmente con la posibilidad de recortes en el sistema de salud que la asisten.

Una tragedia familiar

La noticia de su enfermedad ha reavivado la historia trágica de la familia Kennedy, marcada por pérdidas y duelos. «He agregado una nueva tragedia a nuestra familia», reflexionó Tatiana, quien en su ensayo culmina con imágenes emotivas que capturan momentos en familia que serán eternos.