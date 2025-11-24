Nigeria: 50 Estudiantes Escapan del Secuestro, Más de 250 Permanecen Cautivos

Más de 50 estudiantes secuestrados en una escuela católica en Nigeria lograron escapar de sus captores, mientras las autoridades luchan por localizar a los demás. La situación se vuelve crítica en un contexto de creciente inseguridad.

Más de 300 estudiantes secuestrados en una escuela católica en el norte de Nigeria han desencadenado una nueva oleada de preocupación tras la fuga de 50 menores, de acuerdo con la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN). Estos jóvenes se escaparon de sus captores entre el viernes y el sábado, mientras que el resto de sus compañeros y varios maestros permanecen en paradero desconocido.

El brutal ataque en Papiri

El incidente ocurrió el pasado viernes en la localidad remota de Papiri cuando hombres armados irrumpieron en la institución educativa y secuestraron a estudiantes de entre 10 y 18 años. Hasta el momento, ningún grupo ha reivindicado este hecho, y las fuerzas de seguridad han desplegado operativos para encontrar a los desaparecidos. No se ha informado públicamente sobre el lugar donde están retenidos los menores.

La angustia de las familias y el llamado a la oración

El reverendo Bulus Dauwa Yohanna, presidente de la CAN en el estado de Níger y propietario de la escuela St. Mary, comentó que 253 estudiantes y 12 docentes siguen en cautiverio. Pidió a la población que mantenga la esperanza y recen por el rescate de las víctimas en un comunicado.

Un entorno de creciente violencia

El secuestro se produjo apenas cuatro días después de que 25 estudiantes fueran raptados en un colegio del estado de Kebbi, lo que resalta la intensificación de la inseguridad en la región. Grupos criminales han estado utilizando los secuestros como método para extorsionar y controlar comunidades vulnerables.

Rescates y medidas gubernamentales

En medio de esta crisis, el presidente nigeriano, Bola Tinubu, anunció la liberación de 38 fieles secuestrados en una iglesia del estado de Kwara. Aunque expresó su satisfacción por la fuga de 51 estudiantes, no precisó cuántos de los rescatados corresponden a los que lograron escapar en Papiri.

Como respuesta a la creciente violencia, el gobierno federal decidió cerrar 41 escuelas secundarias, particularmente aquellas designadas como “unity schools”, con el objetivo de prevenir futuros incidentes violentos.

Una larga historia de secuestros escolares

Nigeria ha estado lidiando con la violencia por más de una década, alimentada por grupos insurgentes y bandas犯罪 las que secuestran a estudiantes como una herramienta de presión. El recordado caso del secuestro de casi 300 niñas por Boko Haram en 2014 sigue presente, evidenciando la fragilidad de la seguridad en la nación más poblada de África. Este reciente episodio revive el miedo y la angustia en una comunidad ya traumatizada.