Niñez en Argentina: el Olvido de un Grupo Privilegiado

La situación de los niños y adolescentes en Argentina ha cambiado drásticamente en las últimas décadas, reflejando un panorama inquietante que exige atención urgente.

Desde que en los años 50 se proclamara que «los únicos privilegiados son los niños», la realidad de la niñez en Argentina ha evolucionado, muchas veces a la baja. Aunque esa frase buscaba visibilizar a un sector frecuentemente ignorado, no fue suficiente para mejorar su bienestar cotidiano. Hoy, en 2025, parece que la situación se ha deteriorado aún más, especialmente en un contexto de crisis económica y política.

El Olvido de una Generación

A lo largo de las décadas, los cambios en el ámbito político han afectado la atención hacia los niños, que no tienen voz en las urnas. Este grupo, al no poder votar, a menudo queda relegado en las prioridades de los gobiernos. Las crisis económicas recurrentes han acentuado esta tendencia, y la indiferencia hacia los derechos de la infancia sigue siendo preocupante.

Desigualdad en Ascenso

El incremento de la desigualdad es uno de los factores más críticos que enfrenta la infancia argentina. Según un análisis reciente, en poco más de dos décadas, el 1% más rico ha concentrado el 41% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre apenas se reparte el 1%. Este fenómeno se traduce en niveles alarmantes de pobreza infantil, que afectan a casi la mitad de la población de 0 a 17 años.

Datos Impactantes sobre la Pobreza Infantil

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA reportó que la pobreza infantil se situó en el 52,8% en el último semestre de 2024, desafiando las cifras del Indec, que indican un 45,2%. Esta discrepancia revela un problema grave que estigmatiza a comunidades enteras y perpetúa un ciclo de desventaja, especialmente en las áreas más vulnerables.

Escasez Alimentaria y sus Consecuencias

Los problemas de inseguridad alimentaria también han aumentado, afectando principalmente a las familias de bajos recursos. Las carencias alimenticias no solo perjudican el desarrollo físico, sino que comprometen el futuro intelectual de los niños. En un mundo donde la educación es clave para romper ciclos de pobreza, la falta de recursos agrava aún más la situación.

Recortes en Programas Sociales: Un Riesgo Inminente

Los recientes recortes en los programas sociales destinados a la alimentación y la educación de la niñez son alarmantes. La asignación universal por hijo, fundamental para muchas familias, enfrenta una falta de actualización que solo profundiza la crisis. Mientras tanto, la calidad de la educación se deteriora, dejando a los jóvenes expuestos a peligros adicionales, como el acoso en redes sociales y la falta de educación sexual integral.

La Educación: Un Pilar Descuidado

Las pruebas educativas reflejan un rendimiento insatisfactorio, con resultados deficientes en matemáticas y lengua, especialmente en las escuelas públicas. Esta situación representa un desafío que el gobierno debe abordar para construir un futuro sostenible y próspero para el país.