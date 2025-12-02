Niño de 9 años atacado por tres pitbull en Córdoba: un suceso escalofriante

Un incidente alarmante sacudió el barrio Los Boulevares, en Córdoba capital, donde un niño de 9 años sufrió un brutal ataque por parte de tres perros de raza pitbull. El suceso, que tuvo lugar el pasado domingo mientras el pequeño jugaba a la pelota, lo dejó en estado reservado tras una complicada cirugía de emergencia.

En las calles de De los Franceses, el niño se encontraba jugando con su hermano cuando, sin previo aviso, los perros fueron soltados por su dueño. De acuerdo con el testimonio familiar, los animales se lanzaron contra el menor, tirándolo al suelo y causándole múltiples heridas en la cabeza, brazo y pierna. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado inicialmente al Hospital Pediátrico y, posteriormente, a un centro especializado donde ya ha sido sometido a una primera intervención quirúrgica.

Relato desgarrador de la madre

Carolina, la madre del niño, compartió la angustia vivida durante el ataque. “Fue un milagro encontrarlos con vida. Lo vimos en el suelo con los perros sobre él. La intervención tuvo éxito y, aunque está consciente, esperamos una segunda cirugía”, comentó en una entrevista con Arriba Córdoba.

La reacción de la familia

La mujer recalcó que sus hijos no provocaron a los animales y señaló la falta de medidas de seguridad en la propiedad del vecino. “Mis hijos no fueron a molestar a los perros. El dueño los soltó para que corrieran. Cuando mi hijo se levantó, lo atacaron”, expresó, visibilizando un problema que trasciende lo personal.

La abuela del niño también relató el momento aterrador: “Oímos los gritos y corrimos. Él estaba en el suelo, encogido, y el perro lo siguió atacando. Si su padre no hubiera estado allí, el desenlace podría haber sido trágico”, agregó, reflejando el miedo que vivieron en esos instantes críticos.

Investigación en curso

La familia está enfrentando dificultades para presentar denuncia y pide que los perros sean retirados del hogar del vecino. La Policía ya intervino en la zona y continúa investigando para esclarecer los hechos. Mientras tanto, el niño permanece en el hospital, donde su estado sigue siendo delicado a la espera de nuevos tratamientos médicos tras este violento episodio.