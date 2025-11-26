Noches de los Templos: Participa Gratis en el Recorrido Cultural de la Ciudad

Buenos Aires se prepara para revivir una de las jornadas más esperadas del año: la «Noche de los Templos». Este evento único abre las puertas de espacios sagrados y culturales, invitando a todos a explorar la rica diversidad religiosa de la ciudad.

Un Viaje Espiritual por la Ciudad

Organizada por el Gobierno de la Ciudad, esta celebración reúne a comunidades de distintas religiones, como el catolicismo, el judaísmo, el islam, y más. Los visitantes podrán disfrutar de actividades especiales que incluyen rituales, música, arte y gastronomía, todas diseñadas para acercar a los asistentes a la esencia de cada tradición.

Los recorridos están diseñados para que los asistentes se desplacen con comodidad entre diferentes templos o sigan circuitos temáticos organizados por barrio, asegurando una experiencia rica y variada.

Actividades Imperdibles: ¿Qué Pueden Esperar los Visitantes?

Este año, hay una variedad de propuestas emocionantes:

Conciertos de Música Sacra: Se llevarán a cabo en iglesias emblemáticas de Monserrat y San Telmo.

Muestras de Arte Religioso: Las catedrales y basílicas ofrecerán visitas guiadas nocturnas.

Ceremonias Judías: Sinagogas en Once y Belgrano abrirán sus puertas para explicar su rica tradición.

Cultura Islámica: La Mezquita Al Ahmad ofrecerá charlas y demostraciones de caligrafía árabe.

Talleres Budistas: Espacios en Palermo ofrecerán meditaciones guiadas y exhibiciones de mandalas.

Tradiciones Bizantinas: Se realizarán talleres en templos ortodoxos rusos y griegos.

Accesibilidad y Seguridad para Todos

La Noche de los Templos es un evento gratuito que no necesita inscripción previa. Con horarios extendidos y orientación para comenzar el recorrido en un templo cercano, se busca maximizar la participation de todos. Además, voluntarios y guías especializados estarán presentes en cada punto del recorrido, junto a un servicio de transporte público reforzado en áreas de alta afluencia.

Un Impacto Cultural y Turístico

Desde su inicio, la Noche de los Templos se ha posicionado como una de las actividades culturales más importantes de la ciudad. En el 2024, más de 60 templos participaron, recibiendo a aproximadamente 70.000 visitantes. Este evento, que rompe con las barreras de los rituales internos, también fomenta el turismo y celebra la diversidad cultural que define a Buenos Aires.