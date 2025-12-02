Norberto Markarian: “Aumento y bono en camino para mejorar”

Los jubilados en Argentina recibirán un impulso significativo en diciembre con aumentos en sus ingresos, bonos y el pago del aguinaldo. Este alivio llega en un momento crucial para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

En una reciente entrevista con Canal E, el abogado previsional Norberto Markarian expuso las buenas nuevas para los jubilados. Diciembre se perfila como un mes favorable, ya que se implementarán aumentos y bonos que incrementarán significativamente los ingresos.

“Por suerte hay aumento y hay bono también, así que vamos a mejorar”, aseguró Markarian.

Detalles sobre Aumentos y Bonos

El abogado delineó que la jubilación mínima, sin bono, es de $340.879,59, mientras que con la inclusión del bono y aguinaldo, se eleva a $581.319,38. En cuanto a la Prestación Universal del Adulto Mayor (PUA), sin extras, se sitúa en $272.703, y con la bonificación y el aguinaldo, sube a $479.055. Además, las pensiones no contributivas alcanzarán $427.923,56 con los elementos adicionales incluidos.

Calendario de Pagos

Markarian enfatizó que el bono de $70.000 será otorgado a quienes perciban el haber mínimo, y el pago se realizará de forma simultánea con la cuota mensual. “En estos próximos días van a estar cobrando ese dinero y hasta el 24 de diciembre pueden esperar para recibir el aguinaldo”, afirmó. Cabe destacar que las jubilaciones máximas no accederán a este bono, aunque sí a medio aguinaldo, lo que llevará el haber máximo a $3.440.695,38.

El profesional consideró que este refuerzo económico representará un alivio necesario: “Van a estar un poco más felices todos, van a tener un poco más de dinero en el bolsillo”, reflexionó.

Implicaciones de la Ley de Movilidad Previsional

Markarian alertó sobre la suspensión de la ley de movilidad previsional, que ha generado pérdidas acumulativas significativas: “Las jubilaciones vienen perdiendo entre 20% y 50%”, indicó. También mencionó que la Corte Suprema pronto emitirá un fallo que reconocerá las pérdidas sufridas durante la pandemia, lo que habilitará a los jubilados a presentar reclamos judiciales.

Perspectivas para la Reforma Previsional

De cara a 2026, el abogado anticipó que se prevén cambios estructurales por parte del Poder Ejecutivo. Esto incluirá la eliminación de la moratoria, un aumento progresivo en la edad jubilatoria, y modificaciones en las pensiones por viudez. Las pensiones para mujeres jóvenes, señaló, dejarían de ser vitalicias y se convertirían en proporcionales, con una duración aproximada de dos años.

Markarian advirtió que estos cambios generarán intensos debates en el Congreso debido a su impacto social. “La bolilla de los jubilados siempre sale sorteada”, lamentó el especialista.

Finalmente, destacó las posibles repercusiones laborales del incremento en la edad jubilatoria, indicando que esto podría limitar las oportunidades para los jóvenes. Markarian propuso fomentar una cultura emprendedora en Argentina para disminuir la dependencia del empleo formal. “Tengo mucha fe en que los jóvenes puedan salir de la esclavitud del trabajo y hacerse emprendedores”, concluyó.