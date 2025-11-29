Nueva ley establece sistema de transparencia para la inclusión de estudiantes con discapacidad en colegios privados

La Legislatura porteña ha dado un importante paso hacia la inclusión al aprobar una ley que garantiza el acceso a colegios privados para niños con discapacidad, eliminando rechazos arbitrarios y promoviendo la transparencia en el proceso de matrícula.

Las familias de niños con discapacidad enfrentan a menudo desafíos significativos al intentar inscribir a sus hijos en escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de la importancia de una educación inclusiva, muchos padres reportan que sus solicitudes son rechazadas sin explicaciones adecuadas, lo que dificulta el ejercicio de sus derechos.

Nueva Normativa para la Inscripción Escolar

Con el objetivo de abordar estas dificultades, diversas organizaciones y representantes de la comunidad comenzaron a abogar por una reforma a la ley porteña 2.681, que regula la matriculación en colegios privados. Este año, esa iniciativa se transformó en ley gracias a la aprobación de 44 votos en la Legislatura.

Creación de un Registro Público de Vacantes

Entre los cambios más destacados, la ley establece la creación de un Registro Público de Vacantes, que permitirá a las autoridades educativas informar sobre la disponibilidad de espacios en las instituciones privadas que forman parte del sistema educativo oficial. Esto facilitará a las familias conocer cuántas vacantes hay, tanto para el presente como para el próximo ciclo lectivo.

Sanciones contra el Rechazo Arbitrario

La nueva legislación es clara en cuanto a que las escuelas no pueden negar la inscripción o reinscripción de niños sin una causa justificada. En caso de que exista dicha causa, deberá ser definida con precisión y no podrá contradecir los derechos establecidos por la Constitución Nacional, la CABA y tratados internacionales, especialmente en relación a los derechos de la infancia y la discapacidad.

Un Debate Necesario

Los deliberaciones que llevaron a esta ley estuvieron marcadas por testimonios conmovedores de familias que han enfrentado discriminación al intentar escolarizar a sus hijos. La participación activa de diversos actores, como representantes de la sociedad civil y especialistas en derechos educativos, aportó un valioso contexto al debate.

Compromiso por la Inclusión

Genoveva Ferrero, una de las impulsoras de la ley, enfatiza que el objetivo es simplificar el acceso a la educación para estas familias, quienes habrían enfrentado años de dificultades en su búsqueda de una escuela. “Hoy, con esta ley, damos un paso histórico en ese sentido”, asegura.

Por su parte, Paulo Morales, presidente de la Asociación Civil TEActiva, reconoce que aunque una ley por sí sola no solucionará todos los problemas de inclusión escolar, es un avance significativo hacia la convivencia armoniosa. “El verdadero cambio llegará cuando las escuelas estén abiertas a la neurodiversidad”, concluye.