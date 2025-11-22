Nueva plataforma transforma las reservas hoteleras corporativas en el país

La industria de viajes corporativos en Argentina está a punto de experimentar una transformación con la llegada de B2B.reservas, una plataforma innovadora que promete modernizar el proceso de reservas hoteleras para empresas.

Los viajes de negocios y el turismo hotelero global han superado las cifras de antes de la pandemia, marcando un repunte significativo en 2025. Este crecimiento ha sido impulsado por la recuperación de los vuelos de negocios y la implementación de nuevas soluciones para facilitar las estadías de los ejecutivos alrededor del mundo.

De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), se prevé que la industria aérea global alcance un beneficio neto de 36 mil millones de dólares y un total de ingresos récord de 979 mil millones, con casi 5 mil millones de pasajeros volando en un año. Además, se proyecta que la tasa promedio de ocupación hotelera global será del 70,6% este mismo año.

En este marco, la llegada de B2B.reservas al país representa un paso importante hacia la digitalización y automatización del ecosistema de reservas hoteleras corporativas. Esta plataforma, originaria de Brasil y fundada en 2013 por Marcos Gay, busca abordar la exclusión digital de la hotelería independiente y mejorar la eficiencia en la facturación de reservas, problemas que Gay identificó tras más de 20 años de experiencia en el sector.

El lanzamiento tuvo lugar el 10 de noviembre en el Sofitel Recoleta, donde se reunieron destacados profesionales del sector turístico, incluyendo agencias de viajes y hoteleros. Marcos Gay, acompañado por Carlos Taboada, presidente del Foro Argentino de Consultores & Empresas de Viajes (FACVE), presentó esta innovadora solución.

B2B.reservas: Digitalizando el Turismo Corporativo en Argentina

Con más de diez años de trayectoria en Brasil, B2B.reservas se posiciona como una plataforma clave para optimizar tanto viajes de negocios como turismo de ocio. Su enfoque integral les permite gestionar reservas y pagos de manera completamente online, conectando empresas, agencias y hoteles en un único ecosistema digital.

B2B.reservas, plataforma digital de hotelería brasileña, anunció su arribo formal a Argentina

La propuesta de B2B.reservas busca resolver problemas significativos en el sector: «Las empresas nacen para resolver problemas. Cuanto mayor sea el problema, mayor será el valor de la solución», expresó Gay en el lanzamiento. Además, reafirmó que esta herramienta no solo está destinada para el ámbito corporativo, sino también para los viajeros que buscan experiencias recreativas.

En Brasil, la startup ha captado la atención al ser seleccionada en 2018 para el programa Scale-up to Startup de Endeavor, destacando su potencial de crecimiento en América Latina. Esta distinción reafirma su rol como la única empresa brasileña dedicada a ofrecer soluciones completas para el turismo corporativo, abarcando desde la reserva hasta el pago.

Expansión y Alianzas a Corto Plazo

Hasta la fecha, B2B.reservas ha digitalizado más de 4,500 hoteles en Brasil y conectado con más de 800 ciudades, lo que le permite ofrecer una proyección de 400,000 opciones de hospedaje a nivel mundial. En Argentina, el plan de expansión busca integrar entre 300 y 350 hoteles en los primeros cuatro meses, con una meta de alcanzar 1,500 propiedades en un año, priorizando zonas con alta demanda conjunta, como Neuquén y Mendoza.

Carlos Taboada, presidente de FACVE, junto a Marcos Gay, fundador de B2B.reservas

La plataforma también ofrece más de 5,000 opciones de hospedaje en Brasil, fomentando así un flujo bilateral de reservas con agencias argentinas, las cuales han expresado interés en unirse a este innovador sistema.

Innovación en Medios de Pago y Gestión Efectiva

Un elemento clave de B2B.reservas es su herramienta B2B.channel, que permite a los hoteles gestionar su inventario de manera centralizada, abriendo un acceso inclusivo al mercado corporativo para hoteles independientes. Esta solución ofrece tarifas diferenciadas, confirmaciones en tiempo real y una operación más ágil y segura.

Además, B2B.reservas implementa un sistema de pagos digitales con tarjetas virtuales, que ya representa más del 75% de las transacciones en Brasil. Esto ha llevado a una notable reducción de errores administrativos y optimización financiera tanto para hoteles como para agencias.

La transformación digital en el sector turístico se perfila como un factor crucial para mantener la competitividad y rentabilidad de las empresas, especialmente en un contexto como el argentino, donde hay grandes oportunidades para posicionarse como un destino MICE de referencia en la región. Carlos Taboada enfatizó la importancia de invertir en tecnología e infraestructura para atender las nuevas demandas del viajero corporativo.