Nueva tecnología en salud pública mejora la lucha contra el cáncer en adultos

Un Hito en la Lucha Contra el Cáncer: El Primer Acelerador Lineal de Partículas en un Hospital de Buenos Aires

El Hospital de Oncología “María Curie” se prepara para iniciar un tratamiento innovador contra el melanoma, mientras se convierte en el primer centro porteño en contar con un acelerador lineal de partículas, una tecnología clave que promete revolucionar el manejo del cáncer en la Argentina.

Un Nuevo Horizonte para el Tratamiento del Cáncer Gustavo Jankilevich, director del «María Curie», se mostró entusiasta durante una reciente inspección por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La llegada del acelerador lineal, conocido como “linac”, marcará un hito en la oncología local. “Después de décadas de discusiones, hoy podemos decir que tenemos esta herramienta aquí”, afirmó Jankilevich. Este equipo, que ya se encuentra instalado y listo para su uso, promete transformar la radioterapia tradicional empleada hasta ahora en el hospital.

Ventajas del Acelerador Lineal de Partículas La instalación de esta tecnología, que requirió una inversión cercana a 4 millones de dólares, fue diseñada para ofrecer un tratamiento más eficaz y con menor daño colateral en los tejidos sanos. A diferencia de la bomba de cobalto que se utilizaba anteriormente, el linac tiene la capacidad de dirigir un haz de radiación de manera más precisa, lo que permite reducir el impacto en áreas saludables del cuerpo. “Este aparato no solo se aplicará a tumores sólidos, sino que es efectivo para diferentes tipos de cáncer”, recalca el director, quien expresó su satisfacción por el avance en el tratamiento oncológico disponible en la ciudad.

Un Paso Adelante para la Oncología en Argentina El Hospital María Curie, que se apresta a cumplir 95 años de servicio, atenderá entre 5.000 y 6.000 pacientes mensualmente, incluyendo aquellos que buscan segundas opiniones o tratamientos paliativos. Este nuevo acelerador representa no solo un avance técnico, sino un paso significativo en la disponibilidad de tecnología de vanguardia para los pacientes porteños. “Hasta hace poco, lo más avanzado era el uso de la bomba de cobalto, que ahora será reemplazada por esta tecnología más limpia y menos tóxica”, concluyó Jankilevich.

Desafíos y Proyectos Futuros A pesar de la falta de registros claros sobre la disponibilidad de aceleradores lineales en el país, el director del hospital indico que existen algunos en hospitales privados y otras instituciones de salud pública como el Hospital Provincial de Neuquén y el Hospital Oncológico Provincial de Córdoba. “La modernización es clave; debemos actualizar nuestros equipos para mejorar la efectividad del tratamiento”, afirmó el especialista, quien espera que el linac comience a operar con pacientes a finales de diciembre.