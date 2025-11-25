Nuevas Generaciones: Innovaciones y Tendencias del Mercado

El próximo encuentro del Banco Ciudad promete ser una oportunidad única para que emprendedores y empresarios descubran los cambios que están marcando el futuro del mercado argentino.

El Banco Ciudad, a través de su Instituto PyME, organizará un seminario imperdible para emprendedores y pequeñas y medianas empresas. El evento contará con la valiosa participación de Guillermo Oliveto, especialista en microeconomía y tendencias de consumo, y Pasty Lauria, coach y consultor en liderazgo e innovación.

El seminario se llevará a cabo el jueves 27 de noviembre y tiene como objetivo analizar los cambios socioculturales, económicos y generacionales que están afectando el panorama empresarial actual.

Afrontando los Desafíos del Mercado Actual

Este evento se propone como un espacio de reflexión sobre las nuevas generaciones y su impacto en los hábitos de consumo. Además, se discutirán la aceleración del mercado y los retos del liderazgo contemporáneo, abordando las perspectivas de destacados expertos en la materia.

Perspectivas de Guillermo Oliveto

Oliveto, presidente de Consultora W y referente en microeconomía del consumo, presentará su análisis titulado «Aceleración, el Signo de los Tiempos». Durante su intervención, examinará cómo la aceleración define la economía en la actualidad y qué drivers culturales y económicos están moldeando el escenario empresarial.

Oliveto explicará las claves de la aceleración en la economía actual.

Innovación en el Liderazgo con Pasty Lauria

Por su parte, Pasty Lauria presentará el concepto de «Liderazgo GenZ», diseñado para ayudar a las empresas a desarrollar un bienestar organizacional que se alinee con las expectativas de las nuevas generaciones. Con su experiencia en desarrollo organizacional y a través de su método «NOT WORK», Lauria compartirá estrategias para fomentar culturas de trabajo resilientes y de alto rendimiento.

Lauria enseñará cómo liderar equipos de alto rendimiento en la era GenZ.

Oportunidades de Networking y Más

El seminario contará con espacios de intercambio entre los especialistas y los asistentes, permitiendo a los participantes construir redes de contactos valiosas.

El evento será transmitido en vivo desde las 15:00 hs. a través del canal de YouTube del Banco Ciudad: @BcoCiudad. Para aquellos interesados en asistir de manera presencial, se contará con capacidad limitada. Los interesados podrán comunicarse a institutopyme@bancociudad.com.ar.