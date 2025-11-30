Nuevo Álbum y Merchandising Exclusivo: Lanza su Propio Local

La icónica banda argentina Babasónicos presentó su nuevo disco "Cuerpos Vol. 1", junto a una innovadora exhibición de merchandising en un local de Palermo, justo a días de sus próximos recitales en Ferro.

El 27 de noviembre, la banda ofreció un anticipo de lo que promete ser un gran éxito con su primer single «Advertencia», lanzado el 10 de septiembre. El tema destaca por su combinación de ritmos pop y rock, así como letras intrigantes que capturan la atención del oyente. Con versos como «A veces quiero fuego y me quemo», el grupo demuestra su talento para transmitir emociones profundas.

Un Disco Fuerte y Variado

«Cuerpos Vol. 1» incluye ocho temas que muestran la esencia de Babasónicos. Desde el pegajoso inicio de «Tiempo off» hasta el enérgico riff de «Revelaciones aparte», cada canción refleja la capacidad de la banda para reinventarse. Otros destacados son «Maracuyá», «Miau» y «Labios apilados», evidenciando su sonido fresco y original.

Explorando Nuevas Dimensiones

Con el subtítulo «Vol. 1», deja abierta la posibilidad de un segundo disco en el futuro cercano, siguiendo la trayectoria de su predecesor, «Trinchera», lanzado en 2022. Esto emocionará a los fans que ya esperan más de su propuesta artística.

Una Experiencia Pop-Up en Palermo

Bajo el nombre «Babasónicos siempre», la banda inauguró un local efímero en Palermo, donde los fans pueden acceder a merchandising exclusivo de Ay Not Dead. La exhibición, que sigue abierta hasta el 4 de diciembre, ofrece una mirada única a la historia del grupo a través de vestuarios emblemáticos, vinilos, discos de Oro, premios Gardel y otros artículos de colección.

Palabras de Andy Fogwill

El director de video y amigo de la banda, Andy Fogwill, escribió un texto especial sobre «Cuerpos». En él, describe el álbum como una exploración de la música y la poesía que desafía los límites tradicionales, convirtiéndose en una obra que refleja las complejidades de la época contemporánea.

Una Experiencia Musical Innovadora

Las letras de Babasónicos en «Cuerpos» abordan temas como el poder y el deseo, a la vez que el vocalista Adrián Dárgelos juega con nuevos matices vocales. Este disco desafía las normas, transformando la escucha en una experiencia sagrada y personal.

Con melodías contagiosas y un enfoque elegante, «Cuerpos» se erige como un refugio en tiempos inciertos, brindando un respiro con canciones que invitan a disfrutar el momento presente. Babasónicos, fiel a su estilo, continua sorprendiendo y conectando con su audiencia a través de una propuesta artística valiente y emocionante.