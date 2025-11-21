Nuevo Código Urbanístico en Río Ceballos: Lemos Busca Atraer Inversiones y Garantizar Desarrollo

La ciudad se prepara para un final de año decisivo, con cambios clave en su ordenamiento territorial y ambiciosos proyectos que buscan consolidar su perfil turístico y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Impulsando un Nuevo Modelo de Crecimiento

La administración del intendente Ezequiel Lemos está en camino de implementar un moderno Código de Ordenamiento Territorial. Este plan tiene como objetivo regular el crecimiento urbano, proteger zonas ambientales y brindar previsibilidad al desarrollo inmobiliario. «Queremos establecer reglas claras para evitar una expansión descontrolada y mantener la esencia serrana de Río Ceballos», explica Lemos.

Conectando a la Comunidad: Avanza la Red de Gas Natural

Paralelamente, el desarrollo de la red de gas natural se presenta como un proyecto transformador que impactará directamente en la vida diaria de los residentes. Lemos resalta que «el acceso a este servicio no solo elevará la calidad de vida, sino que también atraerá inversiones y reforzará el comercio local». Este avance, describe, representa un progreso de infraestructura esperado por mucho tiempo en la localidad.

Expectativas Altas para la Temporada Turística

A medida que se aproxima una temporada turística que promete ser histórica, Río Ceballos se prepara para recibir un mayor número de visitantes. Con una agenda repleta de eventos y una estrategia promocional centrada en el mercado cordobés, la comunidad está lista para solidificar su lugar como un destino natural en el corredor de Sierras Chicas. «Estamos listos para superar la afluencia del verano pasado», afirma el intendente.

Un Cambio de Paradigma en la Gestión Municipal

En un contexto de ajuste de gastos, Lemos aborda la necesidad de adaptarse a la demanda ciudadana. «Hemos trabajado en reducir tasas y fomentar el comercio, pues somos conscientes de los desafíos que enfrentan los vecinos», comenta el intendente. La meta es continuar promoviendo inversiones en la ciudad.

Transformaciones en el Ámbito Urbano

La historia de Río Ceballos está marcada por un crecimiento acelerado y caótico. Para revertir esta tendencia, Lemos y su equipo han decidido establecer un código urbanístico que defina claramente el futuro de la ciudad. «Con este proyecto, buscamos planificar un desarrollo que respete tanto al medio ambiente como a los intereses de la comunidad», asegura.

La Participación Ciudadana es Clave

La etapa de participación ciudadana del nuevo Código de Ordenamiento Urbano está en marcha, con el fin de construir un plan que refleje los deseos de la población. «Apostamos a involucrar a todos: instituciones, centros vecinales y a los vecinos en general», destaca Lemos. La implementación efectiva de este código se proyecta para completarse en el primer cuatrimestre de 2026.

Mirando hacia el Futuro con Proyectos Sostenibles

Este ambicioso plan urbanístico abarca áreas extensas para el desarrollo ordenado, con un enfoque en la conservación ambiental. «Queremos que Río Ceballos sea un pulmón verde y conservar nuestra riqueza natural, mientras habilitamos nuevas infraestructuras tanto para los habitantes como para futuros inversores», concluye Lemos.