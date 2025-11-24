Nuevo enfrentamiento en redes entre Lemoine y Pagano

La rivalidad entre las diputadas Marcela Pagano y Lilia Lemoine ha estallado nuevamente, alimentada por la impugnación de la senadora electa Lorena Villaverde. Este episodio, marcado por acusaciones y enfrentamientos, revela las profundas divisiones en La Libertad Avanza.

La disputa entre Marcela Pagano y Lilia Lemoine ha tomado un nuevo giro luego de que la situación de Lorena Villaverde, senadora electa en Río Negro, fueras puesta bajo la lupa. Las tensiones internas resurgen de la impugnación que enfrenta Villaverde, orquestada en gran parte por el Partido Justicialista (PJ), que la acusa de supuesta falta de «idoneidad moral», vinculándola con el narcotráfico y antecedentes judiciales en Argentina y el extranjero.

La Acusación Aflora en Redes Sociales

En un giro inesperado, Lemoine utilizó su cuenta de X para cargar contra Pagano, afirmando que “todo aquel que se junta con Pagano termina operando SUCIO contra Javier Milei y LLA”. Además, criticó la campaña contra Villaverde, sugiriendo que no es casualidad el ataque rumbo a su candidatura.

Por otro lado, Villaverde agradeció el apoyo de Lemoine: “Gracias por decir lo que tantos prefieren ocultar. La libertad avanza porque aún quedan voces firmes que no se dejan torcer”.

Respuestas a las Acusaciones

Desde el bando de Pagano, se escucharon respuestas contundentes que enfatizan su transparencia: “Me reúno con todos y a cara descubierta, sin antecedentes penales ni cocaína en la mesa”, un mensaje directo que apunta a las acusaciones que pesaban sobre Villaverde.

Enfrentamientos Anteriores y Tensión Creciente

La enemistad entre Lemoine y Pagano no es nueva. En ocasiones anteriores ya habían protagonizado altercados, uno de los cuales obligó a la vicepresidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, a intervenir frente a la violencia verbal y física en el recinto. Este conflicto ha sido elevado a un espectáculo público, capturado en video y ampliamente comentado.

Pagano también ha lanzado críticas sarcásticas hacia Lemoine en redes, haciendo alusión a figuras icónicas como Diego Maradona y Vladimir Putin, lo que refleja la tensa atmósfera que permea el ambiente político en su agrupación.

La Impugnación de Lorena Villaverde: Detalles Clave

La impugnación a Lorena Villaverde se centra en su supuesta falta de “idoneidad moral”, impulsada por el Partido Justicialista (PJ). A pesar de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado ha emitido un dictamen que recomienda rechazar su diploma, esta decisión no es vinculante y deberá ser ratificada por el Senado en pleno.

Las acusaciones que enfrentan a Villaverde incluyen su detención en EE.UU. en 2002 por contrabando de cocaína, además de investigaciones sobre lavado de dinero y estafas millonarias. La casa de Villaverde fue allanada en 2017 como parte de una operación por lavado de activos, aumentando aún más la presión para su impugnación.

A pesar de las serias acusaciones, Villaverde mantiene que son completamente infundadas, en medio de una tormenta política que ha puesto en jaque su carrera. La situación actual presenta un equilibrio precario entre la defensa de La Libertad Avanza y las artimañas del bloque opositor que busca impedir que asuma su banca.