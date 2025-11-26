Nuevo programa enseña a jóvenes de 13 a 17 años a invertir

La Nueva Oportunidad para Jóvenes Inversores: Lanzan el Programa «Primera Cuenta de Inversión»

Un paso revolucionario hacia la educación financiera: IOL invertironline presenta una iniciativa pensada para que los adolescentes se inicien en el mundo de las inversiones.

Impulso Financiero para Adolescentes Argentinos

La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina ha dado un importante paso al permitir que jóvenes de 13 a 17 años accedan a inversiones en diversos fondos y activos bajo la supervisión de sus tutores. Esta decisión busca abrir las puertas al mercado de capitales y fortalecer la educación financiera desde la juventud.

Una Plataforma Amigable para Aprender a Invertir

En respuesta a este entorno, creciente demanda de plataformas accesibles ha surgido, y IOL invertironline no se queda atrás. Su programa innovador «Primera Cuenta de Inversión» está diseñado para que los adolescentes puedan desarrollar hábitos financieros responsables con el respaldo de sus padres o tutores.

Características del Programa

Lorena Malatesta, VP de Marketing de IOL, enfatiza la importancia de la educación financiera en esta etapa crucial. Con este programa, se ofrecen herramientas prácticas y seguras para que los jóvenes se adentren en el mundo de las inversiones, utilizando la plataforma web y la app móvil de IOL.

Los adolescentes podrán explorar diversas opciones de inversión, incluyendo:

Acciones

CEDEARs

Cauciones

Letras y bonos

Además, al abrir su Primera Cuenta de Inversión, recibirán un CEDEAR como obsequio y tendrán acceso gratuito a un curso de IOL Academy, potenciando así su aprendizaje financiero.

Pasos para Abrir la Cuenta

El proceso de apertura de cuenta es simple y rápido, requiriendo solo tres pasos básicos, donde un adulto completará la documentación necesaria y aprobará la solicitud del menor.

Para proceder, se debe completar un formulario con la información personal del joven y presentar documentos como el DNI y comprobantes de domicilio. Luego, el menor podrá activar su cuenta desde la aplicación móvil.

Fomentando Hábitos Financieros

Esta iniciativa refuerza el compromiso de la CNV de fomentar que cada vez más jóvenes adquieran conocimientos financieros en un entorno seguro y regulado. Se busca instaurar una cultura de ahorro e inversión que ayude a los adolescentes a tomar decisiones informadas y responsables a lo largo de su vida.

La Educación Financiera Desde la Adolescencia

Acceder a mercados financieros en la juventud es esencial para cerrar brechas de inclusión y preparar a las nuevas generaciones para un futuro económico robusto. Los especialistas destacan que comenzar a invertir en la adolescencia es clave para cultivar una mentalidad financiera responsable.

Esta educación práctica convierte al mercado de capitales en una herramienta accesible, que más allá de ofrecer rentabilidad, fomenta la disciplina y la planificación financiera.