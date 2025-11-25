Nuevo transporte municipal conecta Aeroparque y Pompeya

La llegada del Trambus a la capital argentina promete transformar la movilidad urbana, combinando eficiencia y sostenibilidad en un sistema de transporte revolucionario.

De acuerdo con el Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad, diariamente alrededor de 3.600.000 personas se desplazan en Buenos Aires, de las cuales el 47% utiliza transporte público. En respuesta a esta demanda, se ha diseñado el Trambus, un sistema de transporte eléctrico que brindará una opción más ecológica y eficiente.

Corredor Innovador de 12 km

El Trambus operará en un corredor de 12 km que forma parte del Metrobus de la Avenida Juan B. Justo, aprovechando la infraestructura ya existente para su implementación. Con futuras ampliaciones, el recorrido alcanzará un total de 18 km, conectando desde Nueva Pompeya hasta el Aeroparque Jorge Newbery.

Los precios del boleto oscilarán entre $568,82 y $731,34, ofreciendo un servicio accesible para los usuarios.

Funcionamiento y conector multifuncional

El sistema está diseñado para iniciar su funcionamiento pleno en agosto de 2026, donde el Trambus T1 recorrerá la ciudad desde el nodo de transbordo en Nueva Pompeya hasta Aeroparque, con una trayectoria planificada que incluye varias avenidas como Sáenz, Almafuerte, y Rivadavia, entre otras. Este trayecto, que actualmente demora aproximadamente una hora y cuarenta minutos en colectivo, se verá reducido a una hora y cinco minutos con el Trambus.

Los vehículos funcionarán sobre carriles segregados similares a los del Metrobús, asegurando así una velocidad y regularidad óptimas. Se agregarán 71 paradores estándar y 11 «icónicos» en puntos estratégicos como Caballito y Palermo, ofreciendo servicios innovadores como espacio para bicicletas y cargadores eléctricos.

Integración con otras líneas de transporte

El diseño del Trambus permitirá conexiones directas con las cinco líneas de subte (A, B, D, E y F) y con cinco estaciones de tren, abarcando ocho barrios porteños y una frecuencia estimada de una unidad cada cuatro minutos durante las horas pico. Se anticipa que el flujo diario de pasajeros alcanzará las 50.000 personas.

Características de la Flota

Los vehículos del Trambus se distinguirán por su color amarillo y azul con techo gris, y su interior presentará tonos neutros. Las unidades simples, de aproximadamente 12 m de longitud, contarán con espacio para 70 pasajeros. Además, se incorporarán unidades articuladas de 18 metros con capacidad para 120 pasajeros.

La flota constará de 60 vehículos, de los cuales 20 serán articulados, con una autonomía de 250 km. Estas unidades utilizarán tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción, incluyendo sensores y cámaras para garantizar la seguridad, además de contar con aire acondicionado, Wi-Fi, puertos USB y pantallas de información audiovisual.