Nuevo tropiezo judicial para ex funcionario K ante la Corte Suprema

Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ) y conocido militante del kirchnerismo, ha sufrido un revés significativo en su intento de convertirse en querellante en un caso que involucra a importantes jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial. La Corte Suprema desestimó su solicitud, marcando una nueva etapa en este conflicto judicial.

Antes de su designación en la IGJ en 2019, Nissen desempeñaba un papel controversial como apoderado de los Kirchner en la causa Hotesur. Su gestión al frente de la IGJ fue objeto de críticas por las medidas adoptadas para proteger a la empresa hotelera y el Instituto Patria de posibles escrutinios.

Una carrera en el ojo del huracán

Nissen, quien ocupó puestos destacados en el pasado, como miembro del Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2006 y juez de la Corte Suprema en 2014 a instancias de Cristina Kirchner, ha sido objeto de controversia en múltiples ocasiones. También ejerce como abogado del empresario kirchnerista Mario Cifuentes y preside la fundación FIDAS junto a la fiscal Gabriela Boquín, cuyo trabajo ha estado muy ligado a casos de relevancia nacional.

Un caso desestimado por la Corte

En su intento reciente, Nissen buscaba convertirse en querellante en un juicio iniciado en 2022. Sin embargo, a lo largo de este proceso judicial, recibió negativas en cada instancia, llegando finalmente a la Corte Suprema, que desestimó su solicitud por considerarla inadmisible. En su denuncia, Nissen acusaba a nueve jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de actuar en connivencia para obstaculizar las funciones de la IGJ.

Denuncias de abuso y conflicto de intereses

El ex funcionario alegó que los magistrados estaban favoreciendo a grupos de poder, lo que consideró un abuso de autoridad y un incumplimiento de sus deberes. Este conflicto resulta especialmente relevante dada la importancia de los jueces mencionados, entre ellos, Héctor Osvaldo Chomer y María Elsa Uzal, quienes han sido parte del foco de su denuncia.

Reacción de la Cámara ante las acusaciones

La tensión entre Nissen y los camaristas alcanzó un punto crítico cuando estos últimos emitieron un comunicado en respuesta a las amenazas de Nissen de solicitar un juicio político contra ellos. En su escrito, los jueces argumentaron que las críticas del ex funcionario reflejan un «desconocimiento» del poder judicial, enfatizando que sus decisiones son incuestionables a través de canales administrativos.

El principio del respeto mutuo entre poderes

Los magistrados recalcaron la importancia de mantener el equilibrio entre los poderes del Estado, señalando que cualquier cuestionamiento a sus decisiones debe realizarse a través de los mecanismos legales establecidos, resaltando así la necesidad del respeto y la calidad institucional en el país.