Nuevos Hallazgos en La Perla: Restos Óseos Revelan Más Sobre el Pasado en Córdoba

Recientes excavaciones en el ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, han llevado a descubrir restos óseos compatibles con víctimas del terrorismo de Estado. Este hallazgo podría dar respuesta a la desaparición de entre 1,000 y 2,500 personas.

Los trabajos están a cargo del Instituto de Medicina Forense, en colaboración con un equipo de antropólogos y geólogos, y se realizan bajo la supervisión de la justicia. La búsqueda de fosas comunes y la identificación de los restos encontraron un nuevo impulso tras la confirmación por parte del fiscal federal Hugo Vaca Narvaja.

Un Avance Clave en la Investigación

El fiscal Vaca Narvaja indicó que los restos fueron hallados en una zona del centro que coincide con las declaraciones de testigos históricos. «Creemos que estamos cerca de una de las fosas donde fueron enterrados los desaparecidos», afirmó. Hasta ahora, el 60% de las excavaciones han sido completadas y se espera continuar en el año venidero.

Testigos Históricos y Análisis Científico

El doctor David Dib, director del Instituto de Medicina Forense, también explicó la metodología utilizada. La investigación involucra no solo a expertos, sino también a estudiantes avanzados en un proceso riguroso y manual. Previo a las excavaciones, se realizó un análisis exhaustivo del suelo para identificar áreas susceptibles a escondites clandestinos.

Clasificando los Restos: Un Pasaje a la Identificación

Los descubrimientos hasta la fecha se han acondicionado en más de seis cajas de restos óseos. Estos fragmentos, clasificados como «huesos mezclados», requieren una etapa posterior de análisis en el laboratorio de Antropología Forense en Córdoba. Aquí se buscará determinar a cuántas personas corresponden mediante pruebas de ADN, un paso crucial para ofrecer respuestas a las familias.

Las excavaciones en La Perla son más que un simple proceso forense; son un esfuerzo por cerrar heridas abiertas y dar dignidad a las víctimas del terrorismo de Estado en Argentina. Mantendremos informada a la comunidad sobre los avances en esta importante causa.