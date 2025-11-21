Nvidia impulsa a Wall Street: S&P 500 cerca de un nuevo récord por la IA

El inesperado repunte del mercado estadounidense el jueves trajo consigo esperanzas renovadas, encabezado por los impresionantes resultados de Nvidia, que reactivaron el fervor por la inteligencia artificial. Además, un informe laboral mixto abre la discusión sobre posibles reducciones de tasas por parte de la Reserva Federal.

El panorama bursátil se tiñó de optimismo en Wall Street, con el S&P 500 subiendo un 1,7 % y acercándose a su máximo histórico. Por su parte, el Dow Jones avanzó un 1,3 %, mientras que el Nasdaq se destacó con un impresionante aumento del 2,2 %. Nvidia, líder en el sector tecnológico, vio incrementar sus acciones en un 3,9 % gracias a un trimestre excepcional, alegrando a inversionistas y analistas que prevén un futuro alentador para la compañía.

El triunfo de Nvidia y el impulso al sector tecnológico

Las cifras reportadas por Nvidia superaron las expectativas del mercado, disipando temores sobre un posible estancamiento en el ámbito de la inteligencia artificial. Tras experimentar una caída del 10 % en su valor desde su récord, las nuevas ganancias reafirmaron la solidez de sus valuaciones. Analistas de UBS dijeron que es “difícil ver cómo esta acción no seguirá subiendo” en un contexto favorable.

La tecnología vinculada a la inteligencia artificial florece

El fervor por la inteligencia artificial no se limitó a Nvidia. Otras compañías en el sector también se beneficiaron; Palantir creció un 5,1 % y Oracle un 2,8 %. La jornada estuvo marcada por un renovado interés en la tecnología relacionada con la IA, demostrando que el impulso va más allá de un simple repunte individual.

La incertidumbre laboral y sus repercusiones en la Reserva Federal

En un contexto más amplio, las acciones de otras industrias también avanzaron gracias a un informe laboral que mostró cifras mixtas. Con más contrataciones de lo esperado, pero un aumento en la tasa de desempleo, los analistas ahora consideran que hay un 42 % de probabilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas en diciembre, un incremento respecto al 30 % del día anterior.

A pesar de que tasas más bajas pueden fomentar inversiones y consumo, también podrían elevar la inflación, que se mantiene por encima del objetivo del 2 %.

Walmart marca la pauta con resultados asombrosos

Walmart no se quedó atrás; sus acciones subieron un 3,3 % después de reportar ventas y ganancias sólidas. La cadena ahora ajusta al alza sus proyecciones anuales, reforzando su liderazgo entre los consumidores que buscan precios competitivos en tiempos económicos inciertos.

Movimientos en los mercados de bonos y globales

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años también experimentó un leve descenso, bajando de 4,13 % a 4,10 %. A nivel internacional, las bolsas en Europa y Asia comenzaron a mostrar signos de recuperación, destacándose el Nikkei 225 con un crecimiento del 2,6 % y el Kospi con un 1,9 %.

Con este panorama optimista, Wall Street se prepara para cerrar la semana con un renovado aliento, donde el enfoque en la inteligencia artificial, los resultados empresariales y la expectativa de tasas más bajas está marcando el rumbo del mercado.