Nvidia impulsa la IA en todas sus operaciones, ordena su CEO

Nvidia acelera su apuesta: inteligencia artificial en cada rincón de la empresa

Jensen Huang, CEO de Nvidia, impulsa la automatización en todas las áreas y anticipa una creciente demanda de habilidades técnicas a nivel global.

La visión de Huang sobre la inteligencia artificial

Durante una reciente reunión interna, Jensen Huang dejó claro que la inteligencia artificial debe ser parte de cada tarea en Nvidia. Según informes de Business Insider, el CEO rechazó cualquier intento de limitar su aplicación, subrayando que la automatización es clave para mejorar la eficiencia y estimular la innovación dentro de la organización.

Expansión y crecimiento sin precedentes

La empresa ha tenido un crecimiento notable, sumando miles de nuevos empleados en el último trimestre. Nvidia tiene planes de incorporar alrededor de 10.000 personas más, siguiendo un esquema que asegura una integración fluida de los nuevos talentos.

Un hito en su valoración

En julio de 2025, Nvidia alcanzó una valuación récord de más de 4 billones de dólares, consolidándose como la compañía más valiosa a nivel mundial. Este logro refuerza su posición en el sector de semiconductores y soluciones de inteligencia artificial.

La demanda de oficios técnicos en el futuro

Huang también analizó el impacto laboral de la inteligencia artificial, afirmando que habrá una creciente necesidad de oficios técnicos. Aboga por la capacitación de electricistas, plomeros y carpinteros, que son cruciales para el desarrollo de la infraestructura necesaria en los modernos centros de datos. Existe actualmente un déficit de mano de obra calificada que afecta a distintas economías.

La automatización más allá de Nvidia

Las empresas de diversos sectores están adoptando la automatización para optimizar inventarios, análisis de datos, atención al cliente y más. La inteligencia artificial permite reducir costos, agilizar operaciones y liberar tiempo, permitiendo a los equipos concentrarse en tareas de mayor valor estratégico.